Piqué: «¿Negreira? Es acojonante que alguien diga que ganamos por los árbitros»

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y ahora empresario, pasó por los micrófonos de RAC1 este miércoles para repasar la actualidad del club azulgrana así como de los últimos proyectos llevados a cabo por el catalán como la expansión de la Kings League. El exdefensa del Barça, de 36 años, reconoce que «Los nervios y las críticas cuando el Barça no juega bien un par de partidos son el pan nuestro de cada día en este club, pero ya nos está bien, es nuestra exigencia

El exdefensa azulgrana de 36 años explica que «ya sabemos que en el Barça necesitamos ganar y jugar bien, pero cuando llegan un par de partidos en los que las sensaciones no son buenas comienzan los nervios y las crítica, es el pan nuestro de cada día en este club, es el nivel de exigencia que ya nos esta bien, pero los que están ya lo saben y no queda otro que jugar mejor. En Madrid estarían encantados con el 0-1 de Anoeta en el minuto 92, pero aquí no nos parece bien por el juego y eso es una presión extra para el entrenador y los jugadores». Piqué apunta que «la mezcla de jugadores jóvenes y veteranos es positiva y a nosotros ya nos funcionó, pero hay que tener paciencia», y considera que «no hay nadie mejor que Xavi para darle una vuelta y volver a jugar bien», pese a las críticas tras la derrota en Liga de Campeones (1-0) ante el Shakhtar.

El exfutbolista valora la defensa del Barça en el 'caso Negreira' y critica que «es acojonante que alguien diga que ganamos por los árbitros. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está girando la narrativa». No es de extrañar que en la entrevista el jugador, que no suele cortarse a la hora de hablar, dejara algunas palabras para el Real Madrid, eterno rival del club culé. «Es más de lo mismo, lo de siempre, con poco van sacando adelante los partidos y competirán por todo al final. Es un equipo que no transmite, pero que estarán ahí y llegarán al momento decisivo de la Champions. Han ganado más que nadie en Europa, pero nuestra forma de ser y de pensar hace que cuando nosotros ganamos sea recordado para siempre. En Europa recuerdan el Barça de Pep como el mejor equipo de la historia reciente. La última Champions del Madrid fue un milagro y nadie la recuerda, no fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos sólo fue una más».

El ahora empresario, al frente de la famosa Kings League entre otros proyectos, habla también sobre su idea de presentarse a presidente del Barça: «No lo descarto, pero no lo tengo en mis proyectos ahora. Es muy duro, sacrificado y te expones. Si lo pones en una balanza siempre sales perdiedo. Sólo lo haría si haciéndolo podía ayudar al club. Ahora quiero estar en la Kings Legue». Sobre la novedosa y ágil competición, el deportista dijo que su intención es expandirse y lanzar ligas en varios países, para luego cruzarlas y hacer una especie de Champions o Mundial. «La gente joven necesita contenidos. Los clubs controlan a los jugadores, y deberían abrir puertas y ventanas, que la gente hable. Tienen miedo que se equivoquen. Nosotros tenemos fuego cada dos por tres. Twitch es una plataforma que ves hablar de un presidente de un equipo, con un entrenador de otro y un jugador de otro también diferente. Y eso en el fútbol no habla. Es como si hablara, por ejemplo, Florentino, Pedri y Ancelotti... ».