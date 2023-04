Piden el arresto y la deportación de Cristiano por su «acto público indecente»

Javier Varela Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Malos tiempos para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. El futbolista portugués y su equipo, el Al Nassr perdieron todas las opciones de conquistar la Liga de Arabia Saudí tras perder ante el Al-Hilal (2-0). Una derrota que no le sentó bien al futbolista luso y que lejos de ocultar dejó patente nada más finalizar el encuentro. Además de gesto serio, tuvo que escuchar mientras se retiraba a los vestuarios gritos de «Messi, Messi» por parte de la afición del Al Hilal. La reacción de Cristiano a los cánticos no se hizo esperar y se agarró los genitales en un gesto que no gustó a los aficionados y que le puede costar un disgusto.

Nouf bin Ahmed, abogada, profesora universitaria, asesora y árbitra comercial internacional, anunció en su cuenta de Twitter que va a presentar una petición oficial al Ministerio Público de Arabia Saudí para que Cristiano Ronaldo sea arrestado y deportado del país. En su petición, considera que el gesto del futbolista del Al Nassr de agarrarse los genitales es, además de «un acto indecente», un delito. #الهلال_النصر



لست متابعة للشأن الرياضي



حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو

لم يوفّق في الرد عليهم



السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة

فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة

للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي



لذا



سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023 «No sigo el deporte. Incluso si los aficionados del Al Hilal provocaron a Cristiano, este no les supo responder. Su conducta es un delito. Un acto públicamente indecente, que es uno de los delitos que conllevan el arresto y la deportación si son cometidos por un extranjero», explica la abogada. El club de Cristiano Ronaldo había justificado el gesto del futbolista alegando que lo hizo de forma instintiva porque había recibido un golpe en la zona genital durante el partido del Al Nassr. Pero la abogada no es la única que no se cree la versión del club, como quedó patente en el programa deportivo 'Action ya Dawri', el más popular del país. Algunos periodistas deportivos saudíes fueron más duros con el cinco veces ganador del Balón de Oro, como es el caso de Ozman Abu Bakr, que calificó la acción de «un gesto inmoral y maleducado contra los espectadores», e indicó que la Federación de Fútbol de Arabia Saudí debería rescindir el contrato de CR7. Un placaje y gol anulado Pero el gesto tras el partido no fue la única polémica que tuvo Cristiano durante ese partido. El portugués, que se mostró nervioso e impotente durante todo el partido, realizó una falta al colombiano Gustavo Cuéllar, futbolista del Al Hilal, que más bien parecía un placaje o una llave de artes marciales. Cristiano vio tarjeta amarilla por la acción. Además, al portugués le anularon un gol en el minuto 77 por fuera de juego, y se desesperó después de que el VAR no ratificase un penalti a favor que había sido señalado por el árbitro de campo.