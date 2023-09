Rocha conducirá la Federación hasta las elecciones en 2024

Pedro Rocha llevará las riendas de la Federación Española de Fútbol (FEF) hasta la convocatoria de elecciones, previstas en el primer trimestre de 2024. La asamblea extraordinaria del organismo deportivo -que quedó constituida como comisión gestora- celebrada este viernes no se posicionó de forma unánime a favor de que Rocha siga llevando las riendas, pero sí hubo una mayoría suficiente para que así fuera.

La comisión gestora pedirá ahora al Consejo Superior de Deportes (CSD) que autorice el adelanto de las elecciones a los primeros meses del próximo año. Esta petición recibirá el visto bueno del CSD, que quiere dar carpetazo al 'caso Rubiales' cuanto antes y centrarse en el objetivo que cree debe unir a todo el mundo del deporte: la consecución del Mundial de 2030.

A estas próximas elecciones podrá presentarse cualquier persona, con los únicos requisitos de «ser mayor de edad y tener nacionalidad española, sin incurrir en causa de incapacidad o inelegibilidad. Ser presentados por un mínimo del 15% de los miembros de la asamblea general. Es decir, 21 miembros. Cada uno de ellos puede presentar a más de un candidato pero solo puede votar a uno».

En esa carrera electoral, según informó el diario Marca, estarían Mateo Alemany, Rami Aboukhair, Emilio García Silvero, Iker Casillas... Los presidentes territoriales podrían buscar un candidato de consenso y los principales aspirantes, según el mismo medio, serían Pablo Lozano, Salvador Gomar y Paco Díez.

La reunión de este viernes no abordó ningún otro asunto de actualidad ni tampoco el que mantiene en vilo a la Federación: la decisión de las futbolistas campeonas del mundo de no acudir a la llamada de la selección hasta que el organismo aborde una profunda reestructuración. Algunos de los asistentes a la citada asamblea expresaron en privado su malestar porque, según el diario As, entienden que no se debería de perder más tiempo y proponen comenzar a preparar ya las reformas que demandan las jugadoras para acabar de una vez con el conflicto.