El Barça se asegura a Cubarsí hasta 2027

El Barcelona anunció este jueves la ampliación de contrato de Pau Cubarsí hasta 2027. El joven defensa central, de apenas 17 años, era uno de los jugadores más apetitosos de cara al próximo mercado de verano y la entidad azulgrana se ha adelantado al resto de clubes con un cláusula de rescisión anti-jeques de 500 millones de euros. El Barça pone fin, de esta manera, a una de las carpetas que Xavi y Deco tenían como prioritarias para la planificación deportiva de la próxima temporada.

«Yo solo quería jugar a fútbol, divertirme. Han ido pasando los años y estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado. Quiero seguir siendo yo mismo y mejorar en cada entrenamiento y en cada partido. Estoy muy contento porque es mi sueño desde pequeño«, afirmó Cubarsí este jueves durante el acto de renovación de su contrato. El central catalán, que tenía vínculo con el Barça hasta 2026, se mostró exultante con vistas a un proyecto en el que su importancia puede ir a más.

Y es que motivos para creer en un gran futuro no le faltan. Debutó el pasado 18 de enero con el primer equipo azulgrana en Copa del Rey contra el Unionistas de Salamanca y desde ese día no ha parado de quemar etapas. Se ganó rápidamente un sitio en el once de Xavi, en marzo ya jugó en la Liga de Campeones frente al Nápoles y diez días después hizo lo propio con la selección española después de que Luis de la Fuente quedara prendado de sus virtudes para anticipar y salir jugando la pelota desde atrás.

Pau Cubarsí Paredes 🫡 pic.twitter.com/4pVjz0KmHA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2024

Su evolución ha cautivado al barcelonismo, pero también a los clubes más poderosos del fútbol europeo, sabedores de la proyección que tiene el central de Estanyol. Hasta ahora su cláusula de rescisión era de apenas 15 millones de euros, una cifra demasiado tentadora en el próximo mercado de fichajes. Por eso, el Barça se ha adelantado con una cláusula de 500 millones que blinda a uno de sus más grandes talentos y que podría ser incluso revisada al alza cuando el jugador alcance la mayoría de edad el próximo 22 de enero.

La idea del Barça no es otra que la de seguir asegurándose un equipo competitivo para el futuro. La renovación de Cubarsí va en la misma línea que otras ampliaciones de contrato como las de Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Balde, Araujo o Ansu Fati. Todos ellos tienen 1.000 millones de euros como obstáculo por si algún club decidiese tirar la casa por la ventana.