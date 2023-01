Pablo Varela: «Nos buscamos nuestros propios recursos»

Pablo Varela (10/01/1990, Argentina) aterrizó en Gran Canaria en 2011 para curtirse como guardameta, pasando por las filas de Las Palmas Atlético, Santa Brígida y San Fernando, entre otros. Desde hace un año y medio ejerce de presidente del CD Valleseco, equipo que actualmente milita en el grupo II de la Regional Preferente de Las Palmas. Tras tres años en la categoría, el objetivo de este curso es el ascenso a Tercera RFEF por primera vez en su historia, y así, poder empezar la campaña del 50 aniversario de la mejor manera posible.

–Entre todas las mejoras que ha hecho desde su llegada al club, ¿falta arreglar el césped?

–Sí, junto al Ayuntamiento que nos ayuda muchísimo, hemos presentado un proyecto al Cabildo para poder cambiar el césped, banquillos, las torres de iluminación. Aunque ya se han hecho muchas mejoras como pintar las gradas, ponerle un techoa la tribuna para cuando llueve, y tener un resguardo para los aficionados. Se ha comprado un container para hacer las oficinas del club, tenemos una nueva aula de audiovisual donde se analizan a los rivales. Y luego la cantina se ha remodelado.

–A nivel deportivo, el equipo está en los puestos altos de la tabla, ¿cuál es el objetivo que se ha propuesto el club este año?

–A partir de este año, para el primer equipo siempre será buscar el ascenso a Tercera RFEF. Con un proyecto joven pero también tenemos jugadores con mucha experiencia en el equipo. Nos comportamos como un equipo profesional, para cuando lleguemos a Tercera no sea tan notable la diferencia.

-¿Es la neblina uno de los puntos fuertes del Valleseco?

-Estamos a la altura de las nubes y es un fenómeno que hace que cuando se mete la nube entra y sale en la época de invierno es cuando más aparece. Cuando yo llegué a Valleseco lo veía todo en contra; la distancia, el frío, la neblina. Sin embargo, ahora lo veo todo como nuestra fortaleza. Cuando vienen los equipos del sur o de Fuerteventura a jugar aquí sufren mucho para entrar en calor y jugar con la neblina, que no es fácil para quien no esté acostumbrado. Para nosotros llega un punto que se convierte en nuestro hábitat natural. Jugamos casi a ciegas de esta manera, es, sin duda, un punto fuerte.

-¿Cómo ha sido su llegada? ¿Ha tenido que cambiar algún método o sistema como el organigrama del club?

-Me encontré con un club que estaba a punto de desaparecer. Había poca gente trabajando y realizando demasiadas labores. Lo primero que hicimos fue crear varias áreas para darle recursos humanos al club. Tenemos una área deportiva, una de eventos, otra médica, área de psicología, de marketing, legal, entre otras, eso sí, con dos o tres personas trabajando por sección.

-Las redes sociales, algo importante a día de hoy y que no todos los equipos se lo pueden permitir.

Vengo del mundo de la publicidad y de la fotografía que es mi profesión, tenemos muy buenos recursos, tanto de nivel marketing y marcamos un poco la diferencia y somos los pioneros en darme más la atención a las redes. Hemos empujado un poco a que el fútbol canario en ese sentido se le preste más atención y el club lo agradece.

-¿Siente a la afición del Valleseco más volcada con el primer equipo?

-Había cierta desconfianza cuando llegué al mandato del club. La afición al principio estaba menos receptiva con la llegada de un argentino que no conocían, pero después de haber demostrado con mucho trabajo y cariño, sobre todo con las mejoras del fútbol base, ahora sí se nota más el apego y afecto hacia mi persona y al primer equipo. Los padres del pueblo también confían, adía de hoy tenemos casi 100 niños en la base y considero que para un pueblo de 3.000 habitantes está muy bien.

-¿Cuando empezó en el mundo de la fotografía?

-La profesión de la fotografía es una consecuencia de no poder jugar al fútbol. Alos 26 años tuve una lesión que me apartó de los terrenos de juego y me quedé instalado en la isla. Yo había estudiado marketing, lo combiné con la fotografía y empezando por abajo al final llegué a donde estoy, con comuniones, eventos y bodas, en la cual soy especialista. Pero siempre tuve claro que mi vida iba a estar vinculada con el fútbol.

-El CD Valleseco, siempre abierto a eventos de solidaridad. ¿Se mueven buscando esas necesidades no?

Nos buscamos nuestros propios recursos porque otros viven de ayudas o subvenciones. Eventos solidarios todos los meses. El mes pasado fuimos a la asociación pequeños valientes de los chicos con cáncer infantil y hicimos una recolecta de juguetes. El mes de noviembre se hizo un evento musical en el campo de fútbol y todo el dinero recaudado fue para la Asociación Down de Las Palmas. Siempre estamos buscando esa solidaridad con las personas que lo merecen y que no todo el mundo hace ni se lo puede permitir.