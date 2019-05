Oltra: «El derbi hay que jugarlo con pasión e inteligencia»

"En este tipo de partidos no hay trayectorias, clasificaciones, plantillas o dinámicas, solo hay ganar. Sé lo grande que es este partido y lo que significa para todos", ha recalcado.

José Luis Oltra ha advertido de que el conjunto amarillo "tiene un entrenador y una plantilla increíbles", que es "una de las tres mejores de la categoría", por lo que espera un partido "muy difícil".

El entrenador blanquiazul ha relatado que "ganar puede suponer un impulso", aunque si no ganan no podrían "lamentarse" ni "lamerse las heridas", al tiempo que si pierden "la situación sería un poco más complicada".

"Ganando o perdiendo habrá que pensar rápido en el siguiente partido", ha agregado.

"No creo que sea un partido con muchos goles, suelen ser partidos muy cerrados. Tienen tanta pasión que a veces se olvida el fútbol, pero los guiones de los partidos siempre están por escribir", ha añadido.

El técnico ha dicho que su relación con el presidente, Miguel Concepción, "siempre ha sido muy cercana", sobre lo que ha dicho que es consciente de a lo que se dedica y lo que implica ser entrenador de fútbol.

"El derbi más importante para mí es el del sábado. Lo más bonito está por llegar, no me garantiza nada no haber perdido ninguno antes. Siempre los he disfrutado mucho, pero en algunos merecimos menos y en otros más", ha recalcado.

José Luis Oltra ha insistido en que "dentro de la rivalidad hay que tener respeto", al tiempo que ha insistido en que los derbis canarios suelen ser "con buen comportamiento" y "la fiesta del fútbol canario".

"Ojalá se pudieran jugar estos derbis en Primera. Entiendo que haya gente que quiera meter al rival más abajo es un derbi y es normal. Supone un plus enfrentarte al eterno rival", ha recalcado.

"Nuestro planteamiento no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta. Jugamos con cuatro mediocentros y lo descarto. Hay otro entrenador en el rival con sus matices, son partidas parecidas, con más necesidad", ha dicho sobre el esquema de juego.