Noche de frustración

Realmente, sólo una ocasión real pudo cambiar el destino de un partido con pinta de empate casi a lo largo de los 90 minutos; el cabezazo de manual que conectó Karim Benzema al que se estiró Jan Oblak para dejar todo como estaba, dentro de lo previsto en la pizarra. Quien no arriesga, no gana. No lo hizo ninguno de los dos.

Son ya tantos y tantos derbis en la era Diego Simeone, este sábado ya por el 30, tan decisivos muchas veces, con tanta responsabilidad como respeto, que se transforma en un ejercicio de sumo cuidado táctico; un juego de errores en el que nadie asume más innovación de la estrictamente necesaria en algún momento puntual.

Está tan medido todo, cada sector, cada posición, cada mecanismo, que el más mínimo detalle lo cambia todo. Altera el plan o lo reafirma. Cualquier despiste, cualquier imprecisión, es la invitación que aguarda al acecho el adversario, desde dos formas, estructuras y perspectivas diferentes por características e ideas.