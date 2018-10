Aumenta el número de participantes

Preferente I

Siete Palmas AArucas A; Barrial A-Acodetti A; Marpe A-Barrio Atlántico A; Unión Viera A-Huracán A; Becerril-Las Coloradas A; Veteranos del Pilar A-Santos A; RC Victoria A-San Isidro A; Las Mesas A-Las Palmas .

Preferente II

Heidelberg AAtlético GC A; Las Huesas A-Mspalomas A; Puertos LP A-Las Majoreras A; Calero A-Colegio Norte A;La Garita A-Estrella A; Valsequillo A-Telde A; Arguineguín A-San Juan A; San Fernando A-Vecinklubf A.

Grupo I

Valleseco-Agaete; Guía A-Unión Moral; Sardina A-Moya; San Mateo-Firgas; Teror-Goleta Labrantes A; Atalaya-Roque Amagro; Guayarmina-Cardones; Santidad A-San Nicolás.

Grupo II

Las Mesas B-Villa Santa Brígida A; Tamaraceite-Almenara;Guiniguada A-Arucas B; Las Torres B-Granjeros; Sagrado Corazón-Bañaderos; GuanartemePiletas A; Aregranca-Lomo Blanco A; San Lázaro-Costa Ayala.

Grupo III

Unión Peña-Alcotán Canarias; Árbol Bonito-Atlético GC B; Isleclub-Las Torres A; Corazon de María A-Unión Viera B; Barrio Atlántico B-Apolinario; Universitario A-Acodetti B; Pedro Hidalgo-Fomento; San Antonio-Intercanarias.

Grupo IV

Playa del Hombre A-Yoñe; Longueras A-Valdecasas; Carrizal A-Gariteño; Jinámar-Goro; Vallinamar-Las Remudas; Marzasport-Ingenio A; Descansan: Unión Marina y Ojos de Garza.

Grupo V

Cerruda A-Achamán; Doramas A-Tablero; Los VélezSan Pedro Mártir; Arinaga A-Maspalomas B; Agüimes-C. Pastores A; Balos A-J. Las Rosas; Mogán-P. de Arinaga. Descansa: Castillo.

Grupo VI

Flor de Lis C-Barrial B; Cardones B-Veteranos del Pilar B; Heidelberg B-Teror B; RC Victoria B-Alcotán B; Arucas ASiete Palmas B; San Isidro B-Goleta B; Huracán B-Santidad B; Corazón de María B-Piletas C.

Grupo VII

Piletas B-Huracán C; Daniel Carnevali B-Guiniguada C; San Fernando B-Puertos LP B; Villa Santa Brígida B-Aregranca B; Acodetti C-Marpe B; Arucas C-Las Huesas B; RC Victoria C-Corazón de María C; Las Coloradas B-Guanarteme B.

Grupo VIII

San Fernando C-San Juan B; Telde B-La Garita B; Guiniguada D-Doramas C; Vet. del Pilar C-Calero B; Universitario BLas Huesas C; Colegio Norte BC.orazón de María D. Descansan: Atlético GC C y Unión Marina B,

Grupo IX

Cerruda B-Valsequillo B; Doramas B-Balos B; Casa Pastores B-Carrizal B; Estrella B-Arinaga B; Las Majoreras BSan Fernando D; Arguineguin BPC Vecindario B. Descansan:Ingenio B y Calero C.