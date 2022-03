Los Nidillos CD, la realidad reluciente que surgió de una inquietud familiar

Fue una petición de su hijo Héctor la que originó el proyecto que es una realidad reluciente con el equipo de Los Nidillos CD. Así lo explica Marcelino Cabrera, su fundador y propulsor: «Héctor iba a pasar a categoría regional y me dijo, medio en serio medio en broma, que me animara a crear un equipo para que él pudiese jugar... Y me puse manos a la obra, rellenando un montón de papeles pero con muchísimo ánimo, hasta que completamos los trámites ante el Registro de Entidades Deportivas y aquí estamos«, concreta.

La entidad acaba de celebrar su primer año de vida y goza de una salud envidiable en lo que respecta a sus estructuras, perspectivas e ilusiones. Con un equipo compuesto por «un 90% de chicos de La Isleta», la quinta posición que ahora ostenta le proyecta hacia la promoción de ascenso a Preferente y «sin renunciar a nada». Para eso se exprimen en cada sesión en las instalaciones de la Junta del Puerto, donde tienen su base de operaciones.

Marcelino lo es todo en Los Nidillos CD porque a su condición de artífice y presidente une la función de entrenador y, por si fuera poco, para cumplir con el requisito de una directiva compuesta por cinco personas, no dudó en implicar a toda la familia. A saber, su padre, del mismo nombre, es el secretario, Raquel, su esposa, ejerce de tesorera, Josefa, que es su madre, hace las funciones de vocal y su hijo Héctor ocupa la vicepresidencia. Todo queda en casa para poder dar impulso y fuerza a un escudo en el que, como no podía ser menos, los jugadores con parte esencial del engranaje.

«Estaba cansado, por mi experiencia, de ver que en estas categorías suele faltar seriedad a la hora de acudir a las sesiones de trabajo, a mantener una actitud y compromiso. Pues aquí tenemos 21 fichas y el comportamiento de todos es impresionante. Hay un vestuario muy sano e implicado, con mucha juventud y responsabilidad a la vez. Es la base de que todo funcione como queremos y con el deseo de, si es posible, tener un juvenil la próxima campaña y aumentar nuestra representatividad«, asegura.

«Muy agradecido» a las empresas que han dado su apoyo a la viabilidad de este conjunto de La Isleta y que le ha permitido, además, cumplir con una vieja aspiración personal. « Me encanta el fútbol y he pasado toda mi vida en Los Nidillos. Poder llevar el nombre del sitio en el que crecí y en un terreno de juego me produce sensaciones muy bonitas. Y, como dije antes, tener el apoyo de todos los que integramos este club ayuda a tirar para adelante, para no ahorrar ninguno esfuerzo para crecer en la medida en la que podamos, dentro de la humildad, el compañerismo y las ganas mejorar«, concluye con orgullo.