¿Quién es la mujer que escucha el himno junto a Luis Enrique?

Buscando un símil futbolístico, se podría decir que Nuria Martínez Navas es la Busquets de la Federación Española. Una pivote por la que pasan todos los balones. Ella los recibe y los distribuye con diligencia, y una sonrisa, analizando las líneas de pase más adecuadas. Su lista de tareas es kilométrica, y aún se amplifica más cuando llega un torneo como un Mundial. Es el enlace de la Federación española (RFEF) con la FIFA y es la encargada también de gestionar todas las necesidades del equipo, tanto deportivas como logísticas. Se ocupa de las acreditaciones, de los traslados, de que los campos de entrenamiento cumplan unos requisitos mínimos…

A Qatar ha viajado una vez al mes en el último año para montar todo el operativo que se iba a encontrar la selección. Nueve viajes previos que incluían también jornadas de trabajo con la Federación Internacional y el resto de team managers de las 32 clasificadas. Visitó sedes y campos de entrenamiento hasta dar con la opción que más se ajustaba a las necesidades de España, en este caso la Qatar University. A partir de ahí supervisó también el montaje y preparación del complejo que acoge ahora al equipo de Luis Enrique.

Además, es responsable de las fichas de los jugadores, de comunicar los descartes, de subir las alineaciones a la aplicación oficial… una sucesión de quehaceres que le obligan a vivir pegada a un 'excel' y a un calendario lleno de tachones y fechas de entrega. «Hay que tener todo muy controlado, pero por suerte tengo memoria fotográfica y soy bastante organizada», asegura.

Nuria llegó a la Federación en junio de 2021, justo antes del inicio de la Eurocopa. En ese torneo aprendió desde dentro todas las funciones que iba a asumir, y en octubre ya se estrenó como team manager, lo que antes se conocía como delegado. «Ahora todo ha evolucionado y se ha informatizado», apunta.

Su trayectoria refleja su carácter todoterreno. Es, como ella mismo dice, «un culo inquieto». Estudió Periodismo y un Máster en Conflictos Internacionales porque quería ser corresponsal de guerra, aunque su otra pasión acabó ganando ese pulso. «Me gusta mucho hacer deporte, lo he hecho toda mi vida», explica mientras recuerda su etapa en la cantera del Estudiantes. De redactora en el 'Diario AS' saltó a la Federación Española de Baloncesto como directora de Gabinete del presidente. Allí vivió su primer Mundial con un resultado inmejorable, porque España salió campeona en Saitama. De ahí que ahora sueñe con un doblete que podría ser inédito.

Paso por el fútbol femenino

Luis Rubiales la conoció en la AFE, donde era coordinadora del fútbol femenino. Pero antes de que el presidente de la RFEF la reclutara, aún le dio tiempo a pasar por el Atlético de Madrid, donde fue directora de Relaciones Institucionales.

Amante de la lectura y el cine, la mejor sorpresa que le puede dar su gente es llevarla a alguna experiencia culinaria. Le encanta la música, en general, sobre todo Pearl Jam. Y en su maleta a Doha no falta el iPad, con el que ve series y películas, y mucha ropa de deporte, aunque también de calle. «No quiero verme todo el día en chándal. No sé si la utilizaré, pero aunque sea me pongo el vestido y los tacones en mi habitación», confiesa.

Le consta el interés que despierta su imagen cada vez que enfocan el banquillo de España. «En las redes soy la rubia que sale al lado de Luis Enrique», dice con una carcajada. «Disfruto cada día de mi trabajo», cuenta para rematar. «Soy una persona positiva y alegre y no hay una sola jornada en la que no me ría por cualquier cosa», se define.