El fuerte contraste entre el calor y el aire acondicionado, primer rival de España Morata no pudo entrenarse ayer por un dolor de garganta y Carvajal no lo ha hecho hoy por un resfriado

El exagerado contraste entre el fuerte calor de Doha y las bajas temperaturas en los interiores de los edificios de la ciudad por un aire acondicionado que funciona a la máxima potencia se ha convertido en el primer rival de España, que debuta en el Mundial este miércoles a las cinco de la tarde (hora española) ante Costa Rica. Ayer, Álvaro Morata no pudo entrenarse con el grupo porque la montaña rusa en la variación de grados –se puede pasar de golpe de los 34 a los 18– le afectó a la garganta.

Esta mañana, algo ya mejor de sus molestias, el delantero del Atlético sí ha estado presente en la sesión preparatoria en la Universidad de Qatar, cuartel general de La Roja. El que no ha estado ha sido Dani Carvajal, aquejado de un resfriado provocado también por los cambios bruscos en el termómetro. Guillamón, por su parte, sigue entre algodones y aún no está recuperado de sus molestias. Salvo sorpresa, no podrá estar en el debut.

Luis Enrique ya había declarado en sus populares streamings que acostumbrarse cuanto antes al clima de este rincón del Golfo Pérsico era muy importante para competir con garantías. Y advirtió en este sentido de que hay que tener mucho cuidado porque la notable diferencia entre el bochorno de los días pasados –ayer y hoy el mercurio se ha moderado y no ha superado los 30 grados– y los climatizadores puede hacer estragos.

No hay edificio en Doha en el que el aire acondicionado funcione a unos niveles moderados. Hoteles, restaurantes, centros de prensa, recintos institucionales, las carpas en los cuarteles generales de las selecciones... Pero también ocurre en el metro, en los autobuses, en los uber y en los taxis. La mezcla mal regulada de los dos 'climas', con sol a plomo en el exterior y un acusado descenso térmico en los interiores, puede jugar muy malas pasadas.

El entrenamiento estaba programado para las diez y media (hora catarí), pero el cuerpo técnico y los jugadores han saltado al campo con cuarenta minutos de retraso. No ha habido pista alguna en los veinte minutos abiertos a los medios de comunicación, más allá del regreso del recuperado Morata, la baja temporal de Carvajal y la confirmación de que Guillamón sigue al margen del grupo –ha hecho ejercicios de bicicleta–. A las siete de la tarde nueva sesión, esta vez a puerta cerrada.

Ha sido Aymeric Laporte el elegido esta vez para comparecer ante la Prensa después de la sesión de la mañana. Y también ha hablado del intenso calor y del efecto que puede tener en el torneo en el emirato. El central de Agen ha declarado que «a algunos les afecta más que a otros», pero ha añadido que está convencido de que los entrenamientos de España con termómetros elevados servirán para que la aclimatación se acelere para estar en perfectas condiciones en el estreno ante los costarricenses.

El futbolista del City ve a La Roja preparada para competir al máximo nivel porque los pilares son prácticamente los mismos de los de la última Eurocopa, en la que el combinado nacional cayó en las semifinales ante Italia, a la postre campeona. «Lo tenemos todo, pero luego hay otros factores que influyen en lo que pueda pasar. Además de estar bien, hay que tener algo de suerte».