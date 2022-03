Alemania y Países Bajos, principales amenazas para España en Doha

«Ir hasta Doha no me apetece mucho, pero sí representar a mi país. Voy a vivir un sorteo de un Mundial, algo que no he vivido nunca». Así de sincero se mostró el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras la brillante goleada ante Islandia conseguida el martes en Riazor y que, pese a la debilidad de unos vikingos paradójiamente tiernos, confirma que La Roja está en el buen camino para Catar 2022, cuyo sorteo de la fase final tiene lugar este viernes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta capital en el golfo Pérsico, a partir de las 18:00 horas.

Faltan todavía ocho meses para la primera Copa del Mundo en un país árabe, que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, pero el sorteo supone el punto de partida del mayor acontecimiento deportivo junto a unos Juegos Olímpicos. España, que se ha ganado a pulso una de las ocho plazas como cabeza de serie, conocerá sus tres primeros rivales de un torneo bajo sospecha. La FIFA y las diferentes federaciones obtendrán pingües beneficios, pero organizaciones como Amnistía Internacional califican este Mundial como el de la «vergüenza». Argumentan que Catar atenta contra los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, y explota a los trabajadores inmigrantes reclutados para acometer las obras de los estadios, con más de 6.500 muertos según apunta una investigación de 'The Guardian'.

La confección de los cuatro bombos con ocho selecciones ya están definidos, a falta solo de conocerse las tres selecciones que saldrán ganadoras de las respescas continentales de junio e irán al bombo 4, el de las teóricas cenicientas. Los choques pendientes enfrentarán a País de Gales con el vencedor de la eliminatoria entre Escocia y Ucrania en la zona europea, y también a Perú contra Australia o Emiratos Árabes Unidos y a Nueva Zelanda como campeón de Oceanía contra Costa Rica, cuarto en la zona de la Concacaf.

Brillante semifinalista con Luis Enrique en la pasada Eurocopa, donde cayó en la prórroga con Italia, a la postre campeona, y subcampeona de la Liga de Naciones, superada por Francia con ese polémico gol de Kylian Mbappé, España seguro que será una de las cabezas de serie a las que ningún rival quiere. Quitando a Brasil y quizá Francia, un peldaño por encima del resto, la igualdad es máxima y La Roja aparece entre las candidatas. «Lo que puedo decir es que esta selección va a competir con cualquiera y poner aprietos a cualquiera. Pero no nos equivoquemos, también nos puede ganar cualquiera», resume Luis Enrique.

El sorteo definirá ocho grupos de cuatro equipos y el camino hasta la final. Al no poder coincidir tres combinados de un mismo continente, España sabe que si le tocan en suerte las temibles Alemania o Países Bajos, del bombo 2, evitaría a la Polonia de Lewandowski en el bombo 3. Aun así, podría quedar un grupo de la muerte formado por España, Alemania, Senegal (campeona de África) y Ecuador, por ejemplo. Tampoco sería nada fácil medirse a Uruguay, Polonia y Camerún, por ejemplo. Las dos mejores de cada grupo accederán a los cruces de octavos de final.

2.000 invitados

El sorteo contará con la asistencia de 2.000 invitados y estará encabezado por la dos veces campeona de la Copa del Mundo femenina, la estadounidense Carli Lloyd, el exjugador inglés de origen afro-caribeño Jermaine Jenas y la presentadora deportiva británico-jamaicana Samantha Johnson. Estarán asistidos por ocho figuras mediáticas como el brasileño Cafú, que participará en un sorteo final por tercera vez después de haber jugado tres finales consecutivas en 1994, 1998 y 2002 y ganar dos títulos; el alemán Lothar Matthäus, que capitaneó a Alemania en la victoria de 1990; el nigeriano Jay-Jay Okocha, centrocampista que clasificó por primera vez a su país para un Mundial en 1994 y ganó el título olímpico dos años después; Tim Cahill, que representó a Australia en las tres últimas ediciones; el serbio Bora Milutinovic, el único seleccionador que ha dirigido en cinco Mundiales a cinco países diferentes; el argelino Rabah Madjer, que en 1982 protagonizó una sorpresa histórica en el triunfo de su país ante la 'Mannschaft'; el iraní Ali Daei, mayor goleador de selecciones (109) hasta que le superó Cristiano Ronaldo; y el ídolo local Adel Ahmed MalAllah, que se colgó la plata con Catar en un Mundial juvenil y disputó el torneo olímpico de 1984.

La Federación Española de Fútbol (FEF) estará representada por una delegación de siete miembros, encabezada por el presidente Luis Rubiales, vicepresidente a su vez del Comité Ejecutivo de la UEFA. Como es lógico, estará acompañado por el seleccionador, que se estrena en un acto de este tipo al igual que el director deportivo José Francisco Molina El exportero recoge el testigo de Fernando Hierro, quien acudió con ese cargo al pasado certamen de Rusia aunque acabó dirigiendo a la selección tras la abrupta salida de Julen Lopetegui.