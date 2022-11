Las ligas más exóticas del Mundial de Qatar

En el Mundial de Qatar se darán cita 32 selecciones y, entre ellas, Brasil, Argentina y Francia parten como grandes favoritas. En la pentacampeona del mundo, Neymar, Vinicius o Raphinha liderarán un ataque de ensueño. El cuadro galo, comandado por Benzema y Mbappé como máximos exponentes, tratará de revalidar el título y Messi hará todo lo posible por emular a Diego Armando Maradona y tener el mundo a sus pies.

Bélgica, Inglaterra, Alemania y España son otras selecciones que apuntan a lo más alto. De Bruyne, Kane, Kimmich o Pedri son alguno de los grandes nombres propios que están en todas las quinielas para erigirse en el mejor jugador de la competición.

Un Mundial siempre es especial. Todos los aficionados tienen guardados en su memoria momentos icónicos como 'la mano de Dios' de Maradona, el cabezazo de Zidane a Materazzi, el 1-7 de Alemania a Brasil o el gol de Iniesta en Johannesburgo. La gran fiesta del fútbol de selecciones permite disfrutar desde estrellas de clase mundial hasta futbolistas desconocidos para el gran público.

Las convocatorias de selecciones como Qatar, la anfitriona y vigente campeona de Asia, o Arabia Saudí, están formadas por jugadores de sus ligas, mientras que cerca de 50 futbolistas que disputarán el Mundial no militan en primera división. En la lista de Gales, 13 jugadores juegan en divisiones inferiores. A Gareth Bale y Aaron Ramsey, principales referencias del equipo, acompañan futbolistas de segunda, tercera y cuarta inglesa, como Joe Allen (Championship), Matt Smith (League One) o Chris Gunter y Jonny Williams (League Two).

La segunda categoría del fútbol inglés es la liga de 'segundo nivel' que más jugadores aporta. Entre ellos destaca el extremo senegalés Ismaïla Sarr, pieza clave en el ataque de la selección africana junto a Sadio Mané. No obstante, también hay representantes de otras competiciones como la Serie B italiana, la Ligue 2 francesa o las exóticas segundas divisiones de Ecuador y Japón. Los australianos Mitch Duke y Thomas Deng juegan en la J2 League y el atacante Kevin Rodriguez, principal sorpresa de 'La Tri', pertenece al Imbabura Sporting Club de la Serie B de Ecuador.

LaLiga Smartbank aporta tres futbolistas: el mediocentro japonés Gaku Shibasaki, actualmente en el Leganés y con pasado en Getafe, Deportivo o Tenerife; el portero iraní de la Ponferradina, Amir Abedzadeh; y el guardameta Patrick Sequeira, suplente de Whalley en el Lugo y de Keylor Navas en Costa Rica.