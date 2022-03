Los italianos mandan a su selección «al infierno» al quedar fuera del Mundial

«Al Infierno» y «Fuera del Mundo» son los titulares de portada elegidos por los dos principales diarios deportivos italianos, 'Corriere dello Sport' y 'Gazzetta dello Sport', en sus ediciones de este viernes para informar de la humillante derrota sufrida por la selección nacional italiana, que no participará en el próximo Mundial de Catar tras caer eliminada anoche ante Macedonia del Norte. El inesperado 0-1 encajado en el partido jugado en Palermo en la primera ronda de la repesca deja a la 'Azzurra', vigente campeona de la Eurocopa, fuera del Mundial de fútbol por segunda edición consecutiva, pues también se perdió la cita de Rusia 2018.

Para los comentaristas italianos, el 'Calcio' está en «su punto más bajo de nuestra historia», como asegura Alessandro Barbano en las página del 'Corriere dello Sport', que considera que no hay que culpar del desastre de Palermo solo a los miembros del combinado italiano y al seleccionador, Roberto Mancini. «La exclusión es hija de la arrogancia de los clubes, que no han concedido a Mancini ni una semana de concentración», afirma Barbano, destacando que la selección no podía jugar solo tirando «de la memoria» de como lo hizo el pasado mes de julio durante la Eurocopa.

El respetado exentrenador Arrigo Sacchi también considera responsables de esta situación a la propia organización de la Serie A, el campeonato nacional. «Seguimos comprando extranjeros y los equipos de juveniles de los clubes están llenos de ellos. ¿Este es el camino justo o es el problema?», se pregunta Sacchi en las páginas de 'Gazzetta dello Sport', destacando que el 'Calcio' vive un «retraso cultural» que le lleva a jugar partidos con «ritmos ridículos» y desfasados respecto a lo que ocurre en España, Inglaterra o Alemania. «Los clubes están endeudados y ya no ganan nada fuera de Italia», recuerda. No en vano entre los ocho equipos clasificados para cuartos de final de la Champions este año no hay ninguno italiano. Hay en cambio tres españoles: el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal.

«Los milagros no se repiten»

Stefano Barigelli, director de 'Gazzetta dello Sport', pide abiertamente la reforma de un sistema cuyo fracaso quedó patente en Palermo. «Los milagros no se repiten nunca», afirma Barigelli refiriéndose al inesperado éxito de la 'Azzurra' en la Eurocopa del pasado verano. «Nos vamos al segundo Mundial consecutivo en el que el fútbol italiano sigue en la periferia, pese a que en julio nos ilusionamos con que había vuelto al centro. Pero el mes de la Eurocopa solo fue una feliz paréntesis».

Entre los grandes diarios de información general, solo 'Il Messaggero' dedica su principal foto de portada a la eliminación de la selección en la repesca para la clasificación para el Mundial de Catar. Este periódico aboga por un «recambio generacional» en el combinado italiano y se pregunta en sus páginas sobre la conveniencia de que Mancini continúe como seleccionador. En caso de que finalmente decida dejar el cargo, una posibilidad reconocida por el propio entrenador, los medios italianos consideran que tendría posibilidad de sucederle el tándem formado por Fabio Cannavaro y Marcello Lippi.