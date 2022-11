La historia de todos los mundiales, en cómic

En Sudáfrica 2010 Iniesta le da la primera estrella a España. En el minuto 116 de la final contra Holanda, logra el gol que será recordado siempre por la afición española. Es el momento álgido de la historia mundialista local, pero las copas del mundo han ocurrido otras muchas historias que merecen ser contadas. En el siguiente especial repasamos las anécdotas más importantes de cada uno de los 21 campeonatos mundiales, sus protagonistas y el contexto en el que se produjeron.

«El gol fue un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios». Diego Maradona (1986).

«Hoy he salvado la vida a once seres humanos. Me han contado antes de empezar el partido que los italianos habían recibido un telegrama de Mussolini que decía 'Vencer o morir'. Han vencido». Szabó, portero de Hungría. (1938)

«El Papa, Frank Sinatra y yo somos los únicos que conseguimos que Maracaná se quedara en silencio con 200.000 personas dentro». Ghiggia, que marcó el gol del triunfo de Uruguay frente a Brasil (1950). Estas son algunas de las frases que han pasado a la historia del fútbol y que tuvieron un Mundial como escenario.