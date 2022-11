España, «un equipo de autor»

La selección española, «un equipo de autor cuyo líder está en el banquillo», llegará lejos en el Mundial. Así lo aventuran Sergio Santos, encargado de la selección en Relevo, el nuevo periódico digital de Vocento; Carlos Martínez, principal narrador de la Liga en Movistar Plus+; Juan Carlos Rivero, la voz de La Roja en TVE; y J.J. Santos, subdirector y presentador de deportes en Telecinco. Todos ellos coinciden en destacar la «valentía» de Luis Enrique por su estilo de juego y por haber formado un grupo muy joven que siempre quiere dominar, exhibe sacrificio defensivo colectivo y se entrega a la presión. Josep Pedrerol, conductor y director de 'El Chiringuito', se aparta de esta línea optimista: «No me ilusiona. Me molesta el ninguneo al Betis y a la Real. Y echo de menos a Aspas».

Sergio Santos Relevo

«Los jugadores creen en el mensaje del entrenador»

El más joven de la generación de periodistas que analizan a la selección, Sergio Santos, confía «muchísimo» en este grupo. «Cuando hablas con los jugadores en privado están a muerte con el seleccionador y creen en su idea. Lo que Luis Enrique les dice va a pasar luego pasa en el campo. Ese es el secreto de esta selección, que los jugadores creen en el mensaje de Luis Enrique. Son soldados suyos», proclama el redactor de Relevo, para quien España «es más un equipo que una selección». «No hay egos, ni individualidades. Una de las cosas buenas que ha conseguido el seleccionador es que ninguno sabe si va a jugar o no y no se enfada por no jugar. Esa competencia sana interna hace que se mejoren unos a los otros y eso dará un plus con respecto a otras selecciones», vaticina. «El punto más débil es la inexperiencia», admite.

Carlos Martínez Movistar +

«Es una selección muy difícil de batir»

«España ha conseguido ser una selección muy difícil de batir, de desentrañar, y eso en un campeonato corto como un Mundial puede ser un arma importante», proclama Carlos Martínez, convencido de que la selección «va a hacer un gran papel» y a quien no le extrañaría «que juegue las semifinales e incluso llegue más alto». «Cada vez más vamos a ser un equipo capaz de ganar a cualquiera y no capaz de perder con cualquiera», augura. «Luis Enrique ha conseguido que seamos un equipo», reconoce quien pone como ejemplo el reciente caso de la selección de baloncesto heroica y sorprendente campeona de Europa: «Con que miremos a esa selección de Scariolo seremos capaces de comprobar el valor que tiene un equipo en una competición como un Mundial. Nosotros no tenemos un Messi, un Mbappé o un Neymar para hacer una selección alrededor de ellos, sino una selección compuesta de un talento medio muy claro, con una capacidad para el sacrificio y la solidaridad bastante evidente. Aquí prima el rol común y colectivo».

El mayor defecto que le ve Carlos Martínez a La Roja «es la falta de conversión de las oportunidades que se generan». «Si este equipo fuera capaz de convertir un porcentaje importante de las ocasiones generadas, sería un equipo temible», asegura.

Juan Carlos Rivero TVE

«Esta selección no va a fallar»

Juan Carlos Rivero también está seguro de que «España no va a fallar». «Confío mucho en esta selección que funciona como un equipo, que está muy bien trabajado, que sabe defender muy bien, que juega en campo contrario y que ocupa muy bien los espacios», apunta. «Hay futbolistas que llegan a la selección y tienen un rendimiento más alto que el que tienen en sus equipos, y es un gran mérito del seleccionador», añade Rivero.

«Me gusta el estilo de Luis Enrique porque es un estilo valiente, atrevido, en el que generalmente no suele cambiar mucho en función del rival. España trata de tener una personalidad propia», señala el narrador y presentador de TVE, quien no oculta que sin embargo «falta alguien que cuando todo va mal sea capaz de decidir por su cuenta, porque la selección no tiene ahora mismo un jugador del que se pueda depender cuando todo lo demás se viene abajo».

Juan Carlos Rivero no da demasiada importancia a la ausencia de contundencia en ataque: «La falta de gol es un mal endémico de muchísimos equipos. Al final es una cuestión no solo de talento, sino de oportunidad, del momento que tenga cada jugador. A veces no hemos tenido gol y otras veces nos ha sobrado».

Josep Pedrerol El Chiringuito

«Me preocupa el ataque, no tenemos goleadores»

Al director y conductor del exitoso programa deportivo nocturno 'El Chiringuito' se le nota ciertamente molesto con la convocatoria. «No me ilusiona. Me molesta el ninguneo al Betis y a la Real Sociedad. Y echo de menos a Aspas. Espero engancharme cuando empiece el Mundial. Tengo una semana para mentalizarme de que esta selección no es la de Luis Enrique, sino la de todos o la de casi todos», reflexiona Pedrerol.

Para el periodista catalán, el rendimiento de La Roja es «una incógnita». «Es una selección joven con un líder en el banquillo y no en el campo. Con muchos jugadores de calidad pero con poca continuidad en sus equipos», dice, antes de añadir una preocupación: «El ataque. No tenemos goleadores».

J.J. Santos Telecinco Deportes

«Esta selección ahoga a cualquier rival»

«A mí también me gusta el estilo de mandar en los partidos, además de que llevamos el número exacto de veteranos y gente muy, muy joven. Había un cierto conservadurismo a la hora de subir a los chavales a la absoluta. Cuando un jugador es muy bueno con 18 o 19 años hay que dejarse de historias y subirlo, y a mí me gusta eso de Luis Enrique», comenta J.J. Santos, para quien «la juventud tiene sus ventajas y sus inconvenientes». «Para ganar un Mundial hace falta juventud, atrevimiento y calidad, pero también un poquito de experiencia. Nosotros ganamos el Mundial porque teníamos a gente que ya estaba curtida, e igual no lo tenemos ahora, pero yo prefiero esto a ir con un equipo más conservador».

Para él, el gran punto fuerte de la selección es «el aspecto físico y la presión a la que se somete al rival con Luis Enrique». «El arma fundamental de España ahora mismo es que ahoga a cualquier rival. Y sus puntos más débiles, que en defensa no somos muy fiables», apunta.