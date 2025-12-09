Misa sigue al alza y con el reto de volver a la selección española

La grancanaria ya es la jugadora con más partidos en la historia del Real Madrid (189) y ya supera los guarismos de su rival en el arco, la alemana Merle Frohms, antes de su lesión

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

La guardameta grancanaria Misa Rodríguez sigue al alza en el Real Madrid, consolidada como la jugadora con más partidos en la historia de la entidad madridista (189) y destilando incluso mejores números que su antecesora en la portería blanca, la alemana Merle Frohms, que tras la jornada 7 sufrió una rotura del ligamento cruzado posterior, ha dejado el testigo a una guardameta isleña que parecía condenada al ostracismo.

Todo parecía abocado a un cambio radical este pasado verano cuando Misa veía que su nuevo técnico, Pau Quesada, apostaba por la portera germana -cuatro año mayor que ella y ya retirada de la selección de su país- en el inicio de la campaña.

Después de la tormenta originada por el Caso Rubiales y los ulteriores cambios en el combinado nacional femenino -la marcha de Montse Tomé y la llegada de Sonia Bermúdez-, la hoja de ruta de la exjugadora del Femarguín tenía marcada a fuego la posibilidad de volver con la selección, siendo la última de las 'castigadas' que quedaba por entrar en alguna de las convocatorias de la Roja.

De hecho, la isleña ha sido titular en los seis últimos encuentros ligueros con el Real Madrid (540 minutos, 18 despejes y 3 paradas), dejando guarismos más que solventes: en ese lapso de temporada, el club de Chamartín ha sumado más puntos (16 con un partido menos, frente a los 13 conquistados hasta la séptima fecha) y ha tenido la puerta imbatida en cinco encuentros, exceptuando el ya habitual correctivo del Barça (4-0).

En paralelo, en Champions le ha tocado lidiar con el tramo más selectivo de este tercio de temporada, firmando un triunfo ante el PSG (1-2), un empate ante el París FC (1-1) y una ajustada derrota a costa del Arsenal (2-1) en Londres. Con todo ello, queda ver si su técnico seguirá confiando en ella cuando se recupere Frohms de su lesión, cuyo periodo de convalecencia se calculó inicialmente en unos cuatro o cinco meses, si bien el gran reto de Misa continúa siendo volver con el equipo nacional, con la que presume de mundial en aquella histórica y camaleónica cita -por lo futbolístico y lo extradeportivo- de Nueva Zelanda y Australia.

Ampliar Efe

Secuelas del caso Rubiales

Sin duda, el 'affaire Rubiales' dejó serias cicatrices entre los protagonistas y afectados, siendo Misa una de las más castigadas ante el cruel filtro de las redes -en los que se vertieron opiniones neolíticas y tóxicas sin control sobre ella y Jenni Hermoso, especialmente- e incluso entre algunos medios, que sacaron de relieve pseudo-informaciones que, sin duda, erosionaron la resiliencia de la jugadora canaria.

A día de hoy, incluso Jenni ha vuelto a la convocatorias de España, coronándose con la Liga de Naciones ante Alemania. Entre bastidores, Misa ha reconocido, a sus 26 años, que sigue redoblando esfuerzos para volver, pese a que la guardameta del Barça, Cata Coll, es ahora mismo la dueña y señora del arco nacional.

Llega ahora un año de relativo 'barbecho' en la selección, con la Liga de Naciones como objetivo más inmediato, ya que el Mundial está previsto para 2027, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles serán en 2028 y la Eurocopa se celebrará ya en 2029.