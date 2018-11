Miguel Cid: «Este es un equipo joven; nos está faltando experiencia»

«No hay excusas, el equipo lo intentó, pero no tuvimos la suficiente intensidad», reconoció el entrenador de la Sociedad Deportiva Tenisca, Miguel Cid.

Tras una pretemporada en la que se experimentó una profunda remodelación en su columna vertebral, el estratega del conjunto palmero reconoce las dificultades por las que está pasando el equipo en este arranque de competición en la Tercera División. No en vano, el equipo se sitúa actualmente en la 16ª posición con 12 puntos, a solo tres de la zona de descenso. Una panorámica incómoda para uno de los clásicos de la competición.

«Es cierto que el pasado jueves nos pasó factura la lesión de Ahmed y el primer gol del Viera que, a mi parecer, fue en fuera de juego, pero no podemos excusarnos en eso. Me sabe mal, no tanto por perder 3-0 que por no competir como sabemos».

Como hándicap añadido, el entrenador de origen gallego fue expulsado en la primera parte tras protestar precisamente el tanto de Héctor Choco en el Alfonso Silva. A su entender, «le dije al árbitro que no lo podía haber visto porque el linier estaba mal colocado. Lo dije porque la jugada me pilló perfectamente en la banda. Solo le dije eso», argumentó.

A su juicio, «nos falta muchísima experiencia. Es un equipo joven e irá adquiriéndola con los partidos, estamos en esa fase. Pero obviamente pasa factura eso y otros aspectos como las bajas. Nos falta recuperar a Diego, el goleador, ya que en este último partido al menos tuvimos dos ocasiones muy claras que pudieron haber cambiado la situación», explicó.

«Ahora mismo tenemos que acogernos a nuestro fortín del Virgen de las Nieves y recuperar a los jugadores que nos faltan para recuperar poco a poco sensaciones, recuperar el gol e ir a más», concluyó.