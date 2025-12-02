Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Una España superior a Alemania no encuentra el gol que merece
Miguel Ángel Ramírez, en la imagen de presentación con el Malmö FF de Suecia. Efe

Miguel Ángel Ramírez toma el banquillo del Malmö sueco con el objetivo de ganar títulos

Fútbol ·

El técnico grancanario afronta un nuevo periplo en el extranjero, firmando por uno de los históricos del país escandinavo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:20

Comenta

El grancanario Miguel Ángel Ramírez vuelve a hacer las maletas sumando otra experiencia internacional en su particular currículum, en esta ocasión como nuevo técnico del Malmö FF de la liga sueca.

Tras los exitos que le granjeraron un codiciado perfil en Brasil (Internacional), Ecuador (Independiente del Valle), Estados Unidos (Charlotte F. C.), y Catar (Al-Wakrah), además de una trayectoria más o menos solvente en el balompié nacional (Sporting de Gijón y Zaragoza), Ramírez Medina asume este reto con el objetivo de «intentar ganar títulos», tal y como reconoción en su presentación ante los medios.

Cabe recordar que el estratega isleño asumirá su nuevo cargo a finales de año, pero ya estará presente periódicamente durante diciembre para familiarizarse con el club y comenzar los preparativos para la próxima temporada.

«Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad», señaló Ramírez. «La filosofía del Malmö es desarrollar talento, pero también ganar. Comparto esa visión. Quiero ganar títulos. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad, salir al campo y enorgullecer a la afición».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  3. 3 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  8. 8 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  9. 9 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  10. 10 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Miguel Ángel Ramírez toma el banquillo del Malmö sueco con el objetivo de ganar títulos

Miguel Ángel Ramírez toma el banquillo del Malmö sueco con el objetivo de ganar títulos