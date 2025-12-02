Miguel Ángel Ramírez toma el banquillo del Malmö sueco con el objetivo de ganar títulos

El técnico grancanario afronta un nuevo periplo en el extranjero, firmando por uno de los históricos del país escandinavo

Miguel Ángel Ramírez, en la imagen de presentación con el Malmö FF de Suecia.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 17:20

El grancanario Miguel Ángel Ramírez vuelve a hacer las maletas sumando otra experiencia internacional en su particular currículum, en esta ocasión como nuevo técnico del Malmö FF de la liga sueca.

Tras los exitos que le granjeraron un codiciado perfil en Brasil (Internacional), Ecuador (Independiente del Valle), Estados Unidos (Charlotte F. C.), y Catar (Al-Wakrah), además de una trayectoria más o menos solvente en el balompié nacional (Sporting de Gijón y Zaragoza), Ramírez Medina asume este reto con el objetivo de «intentar ganar títulos», tal y como reconoción en su presentación ante los medios.

Cabe recordar que el estratega isleño asumirá su nuevo cargo a finales de año, pero ya estará presente periódicamente durante diciembre para familiarizarse con el club y comenzar los preparativos para la próxima temporada.

«Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad», señaló Ramírez. «La filosofía del Malmö es desarrollar talento, pero también ganar. Comparto esa visión. Quiero ganar títulos. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad, salir al campo y enorgullecer a la afición».