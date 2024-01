Mbappé rompe su silencio y revela su pacto con Al-Khelaïfi

El delantero francés Kylian Mbappé dejó claro este miércoles que todavía no ha decidido nada sobre su futuro y si continuará en el Paris Saint-Germain ahora que ya es libre desde el 1 de enero para poder negociar marcharse a otro club ya que termina contrato con el equipo parisino el próximo 30 de junio.

«No, no tomé mi decisión, no tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos», señaló Mbappé a los medios tras la conquista del Trofeo de Campeones.

El parisino no tiene una hoja de ruta a partir de ahora e insistió que «lo más importante son los títulos» y que es lo que está «mirando» el equipo. «Nadie habla de mi situación dentro del club, no hay mucha gente interesada», zanjó. «Estamos muy contentos de empezar el año con este trofeo, de mantener esta espiral positiva en cuanto a finales y trofeos. No fue un partido sencillo y tuvimos momentos difíciles, pero hicimos las cosas menos complicadas», afirmó Mbappé sobre la victoria sobre el Toulouse.

Sobre su técnico, el español Luis Enrique Martínez, apuntó que «llegó con las ideas claras, pero también con muchas ideas». «Lleva tiempo, pero creo que estamos empezando a ver cosas interesantes. No sé cómo se ve afuera, pero creo que está más estructurado, hay cosas que están surgiendo», remarcó.