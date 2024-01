Mbappé abre las puertas a su salida: «Algún día tendré que irme»

Desde el 1 de enero, Kylian Mbappé es libre para decidir su futuro, y la opción de cambiar de aires vuelve a emerger con fuerza. El francés, como cada cierto tiempo, regresa a la escena con las supuestas salidas del Paris-Saint Germain rumbo al Real Madrid, aunque una y otra vez la puerta se ha cerrado para el conjunto blanco, ya sea por decisión propia o del jugador. El jugador termina contrato el próximo 30 de junio y será libre de decidir su futuro, una vez más. Con el Real Madrid siempre colocado en la retaguardia, su destino volverá a estar en su poder.

El diario 'L'Equipe' publicó recientemente que los dirigentes del Real Madrid creen que el crack francés tiene ahora todas las cartas en la mano para decidir su futuro y no piensan negociar más con el delantero. Mbappé ya tendría sobre su mesa las condiciones económicas propuestas por el club que dirige Florentino Pérez, sobre las que según el diario parisino el equipo español no piensan ceder. En el caso de una respuesta afirmativa el equipo pediría «garantías escritas» para no volver a repetir en episodio de 2022, en el que el atacante de 25 años rechazó a los de Chamartín y renovó con la entidad que dirige Nasser Al-Khelaïfi.

El prodigio de Bondy, uno de los barrios marginales de París, habla este miércoles para la revista 'GQ' Francia, donde repasa el momento de su carrera y en la que afronta diferentes asuntos, entre otros su posible salida de su actual club. «Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en un momento me tocará irme», indica el internacional galo.

El delantero, subcampeón en el último Mundial con Francia, cree que su evolución se debe a los técnicos con los que ha estado: «Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, he aprendido seis o siete maneras distintas de hacer mi trabajo. He desarrollado diferentes facetas de mi juego y me he renovado constantemente. La predisposición adecuada para progresar es escuchar y adaptarse». También cree que ha madurado mucho en el PSG y en la selección por el hecho de ser el capitán: «La gran diferencia con respecto a antes es que mi atención se centraba realmente en mi rendimiento y en lo que podía aportar al equipo como individuo. Ser capitán es una nueva versión del fútbol».

«La presión no me afecta negativamente y la necesito para rendir. esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel. Estamos en una época de sobreconsumo, con muchos partidos, donde la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente e incluso diría que la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel», reflexiona el futbolista.

El delantero también quiso hablar sobre un tema candente entre jugadores y entrenadores de todo el mundo del fútbol como es la saturación del calendario. «Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. (...) Pero hoy, si decidiera decir 'estoy cansado, no voy a jugar el sábado', no saldría bien parado. No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo».