«Maldito negro», las palabras que condenan a Kiko Casilla en el fútbol inglés

Incredulidad

La Comisión describe que Casilla pretendió en el primer interrogatorio de los investigadores, un mes después del partido, que no conocía la expresión inglesa ‘nigger’- despectivo de negro- hasta ese momento. Los comisionados no creen que no fuese informado por el árbitro de lo que se le acusaba, más allá de decirle que había una denuncia por racismo, o que él no preguntase por la acusación específica en tales circunstancias.

La reacción simultánea de Bonne, que era el futbolista más cercano a Casilla, y de Leko, algo más distante, y la insistencia de Casilla en que su desconcimiento de la lengua inglesa hace imposible que usara esos términos- «fucking nigger»-, fundamentan la sentencia. La «defensa lingüística» es considerada como un agravante por la Comisión.

El camerunés, Thomas N’Kono, entrenador de porteros del Espanyol cuando Casilla jugaba allí, o del ghanés, Mubarak Wakaso, que compartió habitación con el portero en los viajes del equipo con el mismo club, expresaron en testimonios escritos su convencimiento de que su amigo no pudo pronunciar un insulto racista. No han salvado de la condena a Casilla, cuya reputación sufre un daño de difícil reparación en un ambiente de tolerancia cero al racismo en el fútbol inglés.