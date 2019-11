Luis Enrique regresa a la selección con portazo de Robert Moreno

Luis Rubiales confirmó oficialmente este martes el regreso de Luis Enrique Martínez al banquillo de la selección nacional y la salida de Robert Moreno, quien, en palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pidió su marcha para no ser un impedimento para la vuelta del asturiano.

Puertas abiertas

"Es fundamental conocer la verdad. Podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo", comenzó Rubiales. "El 19 de junio comparecí junto a Molina y Robert Moreno para explicar que se hacía cargo de la selección tras firmar un contrato en mi despacho que dejaba claro que en el momento que Luis Enrique quisiese volver, volvería. Siempre hemos sido muy transparentes", afirmó.

"Me comprometí públicamente que si Luis Enrique quería volver tenía las puertas abiertas y cada vez que me han preguntado hemos actuado igual. Nadie se puede sentir engañado. Transparencia y rigor. Hemos hablado en tres ocasiones con Luis Enrique desde la muerte de su hija. La primera el 29 de agosto que le di el pésame, volvimos a hablar en una reunión a finales de octubre y volví a hacerlo este lunes", relató.

"Robert Moreno nos transmite que ha hablado con él y le ha echo ver sus ganas de volver a entrenar. Ante esa situación tenemos que hablar con Luis Enrique, es nuestra obligación. Esa reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza en una visita oficial. Hablamos de cuestiones personales, familiares, de como se sentía y nos transmite que quiere volver a su puesto de trabajo. Después de pensar y madurar, Molina me transmite que lo mejor es hablar con todos una vez se acabe la clasificación", prosiguió.

"Ayer llamo a Luis Enrique porque el domingo Robert pidió saber lo que íbamos a hacer. Se le dice que después de la clasificación y exige saberlo ya. Le decimos que si Luis quiere volver a ocupar su puesto y liderar el proyecto vamos a valorar esa posibilidad. Y el lunes recibimos un mensaje suyo para acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Nos dice que se quiere marchar", desveló.

"Ante la gravedad de la situación de crisis, Molina me dice que solo por valorar el regreso, Robert no quiere seguir. Se llama a Luis Enrique para que se comprometa y me dice al momento que sí, que vuelve encantado y da gracias por cumplir nuestra palabra. Siempre hemos sido muy claros. Iba a volver cuando quisiese, las puertas estaban abiertas", afirmó.