La 'zona Cesarini' es de Luuk de Jong

Luuk de Jong es el plan de emergencia favorito de Xavi. El punta neerlandés demostró este domingo en el Ciutat de València que es un jugador capaz de cambiar el curso de un partido Entró al terreno de juego frente al Levante con 2-2 en el marcador en el minuto 84 y apenas ocho después ya había hecho saltar la banca con un cabezazo contra natura en el ADN Barça pero que aporta a los culés un arma diferente a todas las que tiene el conjunto azulgrana en la plantilla. El ex del Sevilla es una solución, el recurso más inesperado cuando los partidos se atascan y el nuevo rey culé en la 'zona Cesarini'.

«Es un tema de mentalidad ganadora. Tiene una mentalidad tremenda. No diría que Luuk es un secundario, él sabe lo que tiene en los últimos minutos. Es un gran profesional y se lo merece». Así definió Xavi el papel determinante de un jugador que no estaba llamado a estar en la primera fila culé esta temporada, pero que aprovecha los minutos como pocos. Luuk de Jong entró al terreno de juego con 2-2 en el marcador, con su equipo en problemas y con el Ciutat de València apretando de lo lindo en busca de una victoria capital para el Levante. Era el momento de la 'zona Luuk de Jong', la del jugador que aparece cuando queda un suspiro y hace que los balones sobrevuelen el área en busca de una cabeza que es como un martillo pilón. «Cuando el equipo me necesita, aquí estoy. Saben qué hay que hacer cuando entro al campo, siempre puedes poner el balón al área y generar peligro», reconoció el punta tras el gol que le dio tres nuevos puntos de oro a los culés.

Y es que Luuk de Jong supone un cambio de paradigma en el Barcelona, una apuesta por dar un volantazo en el encuentro y buscar lo opuesto a las raíces azulgranas. Del control interminable del balón al centro a la olla en pos del especialista en el remate de cabeza, de las continuas incorporaciones y la movilidad al punta boya que fija a los centrales y hace que todo el juego gire en torno a él. Ese recurso fue eficaz en un partido que ya se había roto y en el que el centro del campo pasó a ser un valladar tras el enésimo giro de guion desde que Gonzalo Melero devolviera las tablas desde los once metros.

Eran los últimos minutos, los de la 'zona Cesarini', y en ese contexto emergió Luuk de Jong. El neerlandés esperó su oportunidad como ha hecho tantas veces este curso y apareció con un cabezazo que hizo rememorar otras tardes de gloria como el día del derbi ante el Espanyol. En aquel encuentro, los de Xavi fueron de más a menos, se vieron remontados por los tantos de Sergi Darder y Raúl de Tomás y recurrieron al arma secreta en el minuto 88. Luuk entró y, de nuevo ocho minutos más tarde, volvió a cambiar el devenir de un choque que bien pudo ser un punto de inflexión previo a la visita del Atlético al Camp Nou la siguiente semana.

Números de 'killer'

Esos dos goles son tres puntos de oro para los de Xavi que, sumados a los tres que supusieron la victoria por 0-1 ante el Mallorca, con diana del neerlandés, hacen que Luuk de Jong haya sido capital para los azulgranas en dos victorias y un empate. Fue el responsable directo de seis puntos que ahora mismo el Barcelona no tendría sin él, lo que le haría estar fuera de los puestos de Liga de Campeones. Y es que el ex del Sevilla ha dado la vuelta a la tortilla en apenas unos meses. Mateu Alemany reconoció que no contaba con él tras el mercado de invierno. Unas declaraciones que, lejos de amilanar al punta, le hicieron persistir para ganarse un sitio en los planes de Xavi. Luuk de Jong ha disputado 851 minutos entre todas las competiciones y suma un total de siete goles, o lo que es lo mismo, anota un tanto cada 121 minutos. Una cifra que solo Aubameyang (97) es capaz de superar en el equipo culé.