Xavi: «Son tres puntos de oro, agua bendita»

«Es la primera victoria fuera de casa. Son tres puntos de oro. De la manera que estamos, es agua bendita», reconoció el técnico, que también confesó que el conjunto blaugrana sufrió en exceso. «Es el partido que menos nos merecíamos ganar. La verdad es que el Villarreal no ha merecido perder, pero hemos tenido suerte. El fútbol es así. Si hay flor, bienvenida sea. Todo lo que sea a favor del equipo suma», asintió el técnico.

Xavi evitó valorar si la acción de Piqué fue penalti o no. «No estoy para juzgar si hubo manos de Piqué, pero está el VAR. Todos queremos ganar y es muy difícil ser árbitro. No voy a entrar en esto». El técnico de Tarrasa se centró en su equipo, en el ambiente en el vestuario. «Somos una familia. Trabajamos mucho para lograr las victorias. Me emociona ver cómo se comportan en el terreno de juego y también fuera. Jordi Alba ya no estaba bien en el descanso pero ha seguido. Se lo merecen todo».

«¿La titularidad de Abde?: »Es un talento. Es capaz de desbordar. Nos vamos muy satisfechos y felices», respondió Xavi. ¿Eric Garcia lateral derecho?: «Al principio costó. Tenía que saltar Eric para hacer la igualdad y Abde tenía que estar atento. Hemos fallado un poco ahí, pero el trabajo defensivo del equipo ha sido espectacular», explicó el egarense, que también tuvo palabras para los jóvenes: «Gavi, Nico y Oscar cuando ha salido, han estado muy bien».

La lesión de Jordi Alba obligó a Mingueza a ocupar el carril izquierdo y por allí también llegaron las dificultades: «Nos ha costado mucho, hay fases que han dominado, ha podido pasar de todo y hemos tenido suerte. El Villarreal lo han hecho muy bien, llegaba con Yeremi Pino y Danjuma y nos han sometido en varias ocasiones. Tenemos que mejorar y dominar más el balón, pero nos llevamos tres puntos de oro», insistió.