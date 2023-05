Xavi: «La renovación de Lamine Yamal está bajo control»

«La renovación de Lamine Yamal está bajo control. Él quiere seguir aquí y su deseo es triunfar en el Barça. Todo va bien», aseguró este lunes Xavi Hernández dos días de hacer debutar en la Liga al canterano azulgrana con solo 15 años, cuyo padre es aficionado del Real Madrid y tiene como representante a Jorge Mendes. «Lamine Yamal no piensa en otra cosa que no sea triunfar aquí», añadió el técnico azulgrana.

Xavi calificó a la nueva perla del Barcelona como «una persona tranquila e inteligente que tiene la cabeza bien amueblada». «La idea es que siga en nuestra dinámica del primer equipo y que participe», comentó el entrenador catalán, convencido de que el club sabrá gestionar su crecimiento pese a su juventud. «A pesar de que está en edad cadete, puede no circular por el carril habitual, sino coger una vía rápida. Tiene madera de primer equipo», apuntó respecto al futbolista más joven del Barça en debutar con el campeonato liguero.

También se mostró contento con Ansu Fati, «que el otro día (el sábado ante el Betis) se mostró dinámico, con ganas e implicado». «Está bien, tranquilo. Ansu tiene que hacer como todos. Cuando tenga minutos demostrar que es competitivo para el equipo», comentó.

Respecto a la posibilidad de recuperar a Abde cuando a final de temporada termine su cesión a Osasuna, equipo al que el Barça se enfrenta este martes en la 33ª jornada de Liga, Xavi reconoció que «ha marcado diferencias en muchos partidos» y que le ve «un talento muy grande para triunfar en el Barça». «Condiciones tiene, pero dependerá de su mentalidad. Ha madurado mucho y estoy contento con su cesión a Osasuna, porque ha ido a un equipo muy bueno para madurar», admitió.

Precisamente, el Barça recibirá a Osasuna cuatro días antes de que el equipo navarro dispute la final de Copa contra el Real Madrid, y Xavi no quiso desvelar públicamente quién quiere que se lleve el título y deseó «que gane el mejor». «¿Tú quién te imaginas que quiero que gane? No me contestas, pues yo tampoco. Lo tenías fácil», le respondió entre risas al periodista que le preguntó por sus preferencias.

Respecto a las semifinales de la Champions entre el Madrid y el Manchester City, Xavi calificó al conjunto dirige Pep Guardiola como «el mejor equipo del mundo». «Su fútbol es un espejo para nosotros. Tiene al mejor entrenador del mundo. Sería justo si ganara el triplete», dijo.