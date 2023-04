Xavi: «Si ganamos la Liga no será la hostia; será la rehostia»

«No hay nada ganado, pero si ganamos la Liga no será la hostia; será la rehostia», aseguró este martes Xavi Hernández, para quien «la gente en el Camp Nou o por la calle es consciente de las dificultades económicas e institucionales del Barça». El equipo azulgrana se enfrenta este miércoles en Vallecas al Rayo y el técnico culé augura «un partido difícil, en un campo más pequeño de los normal y contra el equipo más pesado de la categoría, que es una roca».

Xavi recordó que con él en el banquillo el Barcelona nunca ha sido capaz de ganar al Rayo de Andoni Iraola, que en cuatro partidos al frente del equipo madrileño ha conseguido dos victorias, un empate y una única derrota. El Rayo de Iraola lleva tres partidos consecutivos sin perder ante los azulgranas. «Son muy intentos y muy solidarios», destacó Xavi respecto al próximo rival del líder.

Xavi reconoce que «no es fácil jugar en Vallecas, porque las distancias son más cortas y hay mucho rechace y mucha segunda jugada». «Pero estamos avisados», apuntó quien todavía no podrá contar con Dembélé y Christensen en Vallecas, mientras que ha decidido convocar al joven de 15 años Lamine Lamal, la nueva joya del Barça. El entrenador azulgrana admite que «cada victoria es un golpe sobre la mesa y un pasito más» hacia el título, aunque insiste que en que contra el Rayo «será otra prueba dura».

«Ante el Atlético estuvimos muy bien. Entendimos lo que se tenía que hacer. No visualizo un partido brillante contra el Rayo, porque costará. Tenemos una distancia significativa, pero no definitiva», estima Xavi, quien está «completamente de acuerdo con Ancelotti» cuando afirma que no hay 11 puntos reales de diferencia entre el Barça y el Real Madrid. «No me lo tomo como una crítica. Me lo tomo como un gran elogio. Dice mucho de lo que estamos haciendo», respondió Xavi.

«Mejor que me llamen jardinero»

También se le preguntó a Xavi si le molesta que en Madrid le llamen 'jardinero', después de quejarse del césped del campo del Getafe, aparte del sol. «No me molesta. Mejor jardinero que otra cosa. Pero no voy a parar. Viene de hace tiempo. No parararé hasta que el fútbol sea más justo. En unos años nos pondremos las manos en la cabeza viendo cosas que se hacen ahora», respondió.

También bromeó con la cena de Leo Messi el lunes con los capitanes del Barça y dijo entre risas que él fue «a los postres». «No me han dicho nada. Estamos centrados en el Rayo», comentó en referencia al encuentro de Busquets y Jordi Alba con el astro argentino que vuelve a sonar con fuerza para regresar el Barça. «Entrenar a Messi es una hipótesis, pero no lo contemplo. Agradezco la pregunta, pero estoy centrado en el Rayo Vallecano», zanjó.