Xavi: «Vamos por el buen camino, pero hay que ir a por el 10»

«Vamos por el buen camino, pero no nos sirve estar solo correcto. Hay que ir a por el 10, a por la excelencia», afirmó este viernes Xavi Hernández, la víspera de que el Barça se enfrente al Villarreal en La Cerámica. El técnico azulgrana dice estar «contento con la presión», pero reconoció que «en ataque el equipo se tiene que atrever más». «Gol hay, porque lo veo en los entrenamientos, pero lo que nos falta es atrevimiento, lo que es lógico con un equipo tan joven», insistió Xavi.

El entrenador catalán asegura estar «bastante satisfecho» con el rendimiento del Barcelona desde su llegada. «Yo estoy contento. El equipo trabaja muy bien, nos falta el último tercio de campo y llegar más al área», reclamó el sustituto de Ronald Koeman, que ve a su equipo «con muy buena predisposición». «Eso sí, si mañana no ganamos no hay efecto», reconoció en alusión al nuevo aire que ha dado al Barcelona, aunque sigue acusando la falta de gol.

En este sentido tiene que aparecer el gol de Ousmane Dembélé y Ansu Fati, que ahora está lesionado y con quien «hay que ir con cuidado». «Ya veremos si corremos el riesgo como hicimos con Dembélé, que no estaba bien e hizo un esfuerzo titánico para estar con nosotros el otro día. Si Ansu Fati pudiera estar para Múnich sería espectacular», admitió.

Respecto a Dembélé, Xavi desea que el extremo francés renueve, aunque dice desconocer el entorno del galo y lo que pensará sobre lo que es mejor para su futuro. «Estoy muy contento de la implicación de Dembélé. Le he dicho la importancia que tiene para mí, pero depende de él y de su entorno. Él me dice que está feliz, pero no conozco a su entorno», apuntó.

Respecto a los recientos y revolucionarios cambios en los servicios médicos del club Xavi aclara que quiere rodearse de gente de confianza, leal y fiel». »Y ese sería Ricard Pruna, que para mí es el mejor médico que ha tenido el Barcelona. Está cerca de venir. Jamás tendría que haber dejado el club. Es el número uno«, destacó.