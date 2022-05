Xavi: «La diferencia es que nosotros al Madrid lo rematamos»

Xavi Hernández compareció en la previa del trascendental duelo que medirá al Barça con el Betis en el Benito Villamarín. El conjunto azulgrana sigue inmerso en la carrera por asegurar su presencia la próxima temporada en la máxima competición continental pero, como no podía ser de otra forma, una de las cuestiones estrella que afloraron en su intervención fue el épico pase del Real Madrid a la final de la Champions tras remontarle la eliminatoria al Manchester ity en el Santiago Bernabéu, escenario en el que el Barça le dio un repaso a los blancos hace menos de dos meses. «Le dimos valor en esos momentos. Ahora también. Pero eso no significó ningún título. Creo que la diferencia es que nosotros, en el momento que podíamos rematarlo, lo rematamos. El Madrid, lo dice la historia, si le perdonas el 0-2 o el 0-3, te remonta. Nosotros le damos mucha importancia al 0-4 claro. Y ganar de esa manera y por cómo lo hicimos, nos dice cómo tenemos que competir en el futuro». manifestó el egarense.

Xavi abundó en la capacidad del Real Madrid para superar horizontes adversos. «A nosotros nos costaría más, porque tenemos otro estilo. En Anoeta nos costó y sacamos el partido, en Villarreal la sensación fue de empate y se ganó. El Madrid tiene eso de que cuando lo perdonas te remontan. Ellos empiezan a créerselo y tienen esa dinámica positiva. Es su ADN. El fútbol tiene estas cosas, no siempre gana el que más se lo merece», dijo el catalán.

Por supuesto, eso no significa que Xavi esté dispuesto a sacrificar los valores que le inculcaron desde La Masia. En su opinión, el estilo es irrenunciable. «Tardaríamos años en ganar de otra manera. Lo que tengo claro es que jugando con este modelo de juego se han conseguido cinco Champions, muchos títulos de Liga y el reconocimiento mundial. Se acuerdan del Barça de Guardiola y Messi. Se acuerdan de cómo se jugó. Para mí es crucial. Yo no tengo ninguna duda. Es esta la vía. En el Barça no hay otra. Igual tardamos más de lo normal y hay que tener paciencia. Lo dice la historia. Hay que competir por ahí y el aficionado culé se siente más orgulloso», defendió.

El título de Liga abrochado por el Real Madrid con cuatro jornadas de antelación y la presencia de los blancos en la final de la Champions contrasta con la mala campaña del Barça, que se ha quedado sin más objetivos que el subcampeonatro doméstico. Xavi reconoció que es una situación que escuece. «Seguro que afecta a muchos culés. Somos antagonistas y es una realidad. A mí en noviembre me dijeron que el objetivo principal era entrar en Champions. Estamos en estas circunstancias. Vine con la ilusión de ganar títulos y no ha podido ser. Haciendo una valoración general, el equipo ha mejorado mucho pero no hemos sabido competir por los títulos. El Barça tiene que luchar por títulos», indicó el técnico azulgrana.

Xavi asume que es complicado trabajar en un entorno como el actual, pero no baja los brazos y se mantiene firme en su hoja de ruta. «Hay que insistir en la idea y el entendimiento del juego. Ha habido partidos excelentes y lo hemos disfrutado. Contra equipos grandes lo hemos hecho bien y en otros nos ha costado más. Hay que minimizar errores y aprender de ellos. Todo depende de los jugadores y ellos lo han hecho. Es un cambio de idea y nos tenemos que adaptar. Quizás necesitamos más tiempo, pero en el Barça no hay», resaltó el preparador culé.

Cautela con Ansu Fati

Se mostró optimista, aunque precavido, cuando se le preguntó por la evolución de Ansu Fati, uno de esos jóvenes valores que insuflan ilusión al barcelonismo. «Ha entrenado muy bien y está haciendo un trabajo muy bueno. Físicamente lo veo preparado pero hay que ir con cautela. La idea es que entre progresivamente. Las sensaciones son muy buenas y nos va a ayudar seguro», dijo sobre el extremo.

Fue elegante con su rival del sábado, un Betis que viene de ganar la Copa del Rey y sigue pugnando por entrar en la Champions. «Están de celebración y se lo merecen. Hay que felicitarlos y están haciendo una temporada fantástica. Es una temporada histórica para el Betis. Tienen muchas individualidades muy buenas, pero queremos la revancha y queremos ganar allí», recalcó antes de incidir en la importancia del envite con los verdiblancos. «El objetivo es clasificarnos para la Champions. Si puede ser como segundos, que nos da la opción de jugar la Supercopa, pues mucho mejor. No podemos pensar en objetivos de futuro. Hay que cerrar esta temporada. Todavía no está hecho. Mañana podemos certificar el pase a la Champions. Después en verano ya valoraremos los objetivos a cumplir», completó.