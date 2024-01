Xavi: «Me queda menos que más aquí»

D. Panero Viernes, 26 de enero 2024, 13:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Llevo dos años y medio en el cargo, por lo que me queda menos que lo que llevo. Llegará un día que me iré, estad tranquilos», les dijo este viernes Xavi Hernández a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido de Liga que disputará el Barça contra el Villarreal en Montjuic. «Me siento feliz, disfruto cada mañana de venir a trabajar aquí. El presidente me transmite su confianza, el otro día (tras el partido de Copa en San Mamés) acabó orgulloso por la imagen del equipo, y con Deco estoy hablando cosas de la próxima temporada», desveló el técnico catalán cuando se le preguntó por su futuro ahora que está más cuestionado que nunca en el banquillo azulgrana.

Xavi incluso quiso ensalzar el valor de otros entrenadores y futbolistas a quienes se les dio más importancia cuando abandonaron el Barça. «No sé si se es injusto conmigo o no, pero pasan muchas veces estas cosas. Siempre valoramos a las personas cuando empiezan a marcharse. Ahora se valora el trabajo de Valverde, de Koeman, el de Busquets, o el de Jordi Alba. Es para reflexionar. Yo soy de valorar lo que tengo. Hay que valorar las cosas ahora, no cuando se van. Vamos a hacer una reflexión en voz alta», destacó Xavi. «Estamos hablando de mi continuidad desde el mes de julio, cuando perdimos contra el Arsenal un amistoso. Vivo una realidad distinta a la vuestra. Tengo la suerte, o no sé si es desgracia, de conocer el club. Lo entiendo todo, que haya críticas, que haya nombres... el fútbol son detalles y eso es lo que me ocupa. No sé si seguiré o no. Estoy muy tranquilo y convencido de que podemos hacer una gran temporada y es lo que intento transmitir a mis jugadores, añadió el entrenador del campeón de Liga, quien volvió a recordar que »odavía hay dos títulos en juego«. »Estoy muy bien de energía y en junio miraremos cómo estamos y decidiremos«, apuntó.