Xavi: «Hemos hecho algunas cosas muy bien, pero nos ha faltado oficio»

El Barça recuperó ante el Elche la senda de la victoria tras tres partidos sin ganar pero el sufrido triunfo no colmó todas las expectativas de Xavi, ni mucho menos. Con el alivio de los tres puntos, más que necesarios a tenor de la delicada situación clasificatoria del Barça cuando se acerca ya el final de la primera vuelta, el técnico de Tarrasa fue crítico con su equipo, no tanto en lo puramente futbolístico y de juego como en el carácter competitivo de los suyos, un déficit propio de la juventud de muchos de sus jugadores. «Hemos hecho algunas cosas muy bien. Pero nos ha faltado oficio. El Elche no tenía que correr ni tener transiciones. Lo hemos hablado. Teníamos que hacer faltas tácticas. Con su gol se meten en el partido y luego el 2-2, teniendo en cuenta nuestra situación, nos afecta», valoró el preparador culé sobre el dominio de su equipo en cuanto al otro fútbol, algo que ya criticó en la derrota ante el Betis en el Camp Nou.

En el plano positivo, además de lo numérico, Xavi se quedó con el nivel de los más jóvenes, que desde La Masia llegan al primer equipo con fuerza y resolvieron el partido a pesar de su bisoñez. «El partido que hace Gavi es espectacular. Por su ambición y personalidad. Tenerlo es un espectáculo: su personalidad, lo que genera, el gol, su asistencia... Es el futuro del club. Pero no sólo él, también Araujo, Balde, Nico, Abde... Son el futuro del equipo y de la entidad. Son una generación fantástica. Yo a esa edad estaba asustado, y ellos son una maravilla», valoró Xavi sobre una grupo de promesas que llena de esperanza el sombrío presente del Barça.

«Ellos marcan diferencias, pero no mando un mensaje a los veteranos. Busquets, De Jong, Alba y Ter Stegen se dejan la piel en el campo. Estoy encantado con el equipo», concluyó el técnico azulgrana.