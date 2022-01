Barcelona Xavi: «Ansu Fati está muy afectado y nosotros frustrados» El técnico azulgrana desvela que «el lunes habrá otra reunión con su familia y con los doctores» para decidir si el joven delantero es operado o no y asegura que «se hará una planificación para que no se vuelva a lesionar más»

«Ansu Fati está muy afectado. El lunes habrá otra reunión con su familia y con los doctores. El doctor Pruna me dijo que estaba para media hora (frente al Athletic en los octavos de final de Copa) y la prórroga nos trastocó los planes. Haremos una planificación para que no se vuelva a lesionar más. Le vamos a hacer una recuperación muy exclusiva para que no ocurra más», garantizó este sábado Xavi Hernández tras la recaída muscular en el muslo izquierdo del joven delantero azulgrana que le tendrá de baja, como mínimo, durante un mes y medio, y que podría obligarle a pasar de nuevo por el quirófano. «Él tiene que decidir», apuntó el técnico azulgrana sobre una operación del extremo español de origen guineano.

«Estamos frustrados por la lesión de Ansu Fati. Tenemos demasiados contratiempos. Es muy duro para todos», reconoció Xavi, para quien en un momento tan díficil para el futbolista de 19 años «lo mejor es recuperarle mentalmente y darle cariño». «Es un jugador impresionante. Todos estamos tristes, pero él es el principal perjudicado», lamentó el entrenador azulgrana, que también ve prácticamente imposible la continuidad de Ousmane Dembélé e insistió en que el futuro del extremo francés «depende de él».

Xavi reiteró que «Dembélé tiene que decidir sobre su renovación». «No cambia nada. Ya sabe lo que hay. Entrena bien y está tranquilo, pero sabe su situación. Yo ya he sido muy claro. No hay más alternativa», añadió el técnico catalán, insistiendo en que al francés lo le queda otro camino que aceptar la oferta de renovación del Barcelona o no volverá a jugar en el conjunto culé.

El técnico de Tarrasa también quiso defender de las críticas a los veteranos Busquets, Piqué y Jordi Alba. «A mi también me pasaba. Cuando las cosas no van bien los tiros van hacia las vacas sagradas y ellos lo tienen que entender. El compromiso de los veteranos es espectacular, incuestionable, pero ahora depende del rendimiento. Hasta hace poco no teníamos muchas alternativas. Ahora vamos recuperando efectivos y todo se basará en el rendimiento», comentó quien para este domingo, ante el Alavés, espera «un partido muy parecido al que le planteó el Athletic en San Mamés en la Copa». «El Athletic nos ganó por intensidad y coraje, dos valores que no pueden faltar y faltaron, y eso es lo que más duele. San Mamés es eso, y Mendizorroza va a ser muy parecido», aventuró.