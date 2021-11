Ganar para creer

Ganar o ganar. No hay más caminos para el Barcelona este sábado en la visita al Estadio de La Cerámica. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Villarreal con la necesidad de aparcar todas las dudas generadas tras el compromiso de Liga de Campeones ante el Benfica y con la obligación de vencer para reforzar el discurso de su entrenador. Un nuevo pinchazo terminaría de una vez por todas con el denominado 'efecto Xavi' y haría saltar todas las alarmas.

«Yo puedo tener muy buenas sensaciones, pero si mañana no ganamos...», advirtió este viernes Xavi. El técnico de Tarrasa sabe como pocos lo que ocurre en can Barça cuando los resultados no llegan. Lo vivió como futbolista, principalmente en el inicio de su carrera, y lo puede revivir como entrenador si este sábado ante el Villarreal de Unai Emery la pelota no entra y vuelve a ceder puntos en la Liga.

El Barcelona llega a la cita inmerso en un mar de dudas. En los dos primeros encuentros de Xavi como técnico culé se han podido ver las primeras pinceladas de lo que el extécnico del Al-Sadd quiere aportar, pero la falta de pegada sigue siendo el gran talón de Aquiles del equipo. Ante el Espanyol y el Benfica el Barça solo hizo un tanto y fue de penalti, algo que no preocupa a Xavi. «Los delanteros tienen toda mi confianza. Yo creo que es más falta de atrevimiento que falta de gol», aseguró.

Para lograr tres puntos vitales, Xavi podrá contar con todos los futbolistas que empataron entre semana contra el Benfica en Champions. Ousmane Dembélé, que reapareció ante los lisboetas con muy buenas sensaciones, volverá a tener minutos, mientras que Ronald Araujo, que terminó con molestias, podrá estar finalmente a disposición del técnico egarense. Los que no serán de la partida, aparte de Agüero, son Braithwaite, de baja hasta 2022, Pedri, que ha recaído recientemente de su lesión, y Ansu Fati y Sergi Roberto, cuyo regreso se podría producir la próxima semana frente al Betis o en la 'final' de Champions contra el Bayern en Múnich. La lista la completan una vez más Ilias Akhomach y Abde Ezzalzouli, jugadores del filial que están entrando cada vez más en los planes de Xavi.

Con todas estas bajas en cuenta Xavi podría poner en liza un once muy similar al del duelo contra el Benfica. Ante los de Jorge Jesús el Barça jugó con un 3-5-2 en el que Jordi Alba formó en la medular por la izquierda y Demir por la derecha. Dembélé sería la gran novedad para hacer las veces del austríaco, mientras que Frenkie de Jong, Busquets y Nico estarían de nuevo en la sala de máquinas. Gavi y Memphis Depay jugarían como futbolistas más adelantados con la misión de acabar con la ausencia de gol.

Sin Gerard Moreno

No será un partido sencillo para el Barça. El Villarreal llega a la cita en La Cerámica también con la necesidad de ganar para empezar a trepar en la clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El equipo que dirige Unai Emery es otro respecto al del curso pasado y ha firmado hasta siete empates en las primeras trece jornadas, un bagaje que ha desembocado con el equipo en el duodécimo puesto de la tabla y con muchas dudas tanto en el campeonato doméstico como en la Champions, donde se jugará todo en el último encuentro ante el Atalanta en Bérgamo.

La falta de gol del Villarreal tiene nombre y apellidos. Se llama Gerard Moreno y no podrá estar tampoco este sábado ante el Barcelona. El delantero catalán volvió esta semana a entrenar con el resto de sus compañeros tras cinco semanas lesionado en los isquiotibiales y afronta la recta final de su recuperación. El '7' es la única baja para un Unai Emery, que afronta el partido «con mucha ilusión» y que considera prioritario que su equipo «mejore en ambas áreas».

El Barça se mide a un rival que tradicionalmente se le da bien. Los culés suman trece años sin perder ante el Submarino. Fue en la temporada 2007-2008. Aquel día, con Frank Rijkaard en el banquillo, los azulgranas cayeron por 1-2 gracias a los tantos de Marcos Senna y Jon Dahl Tomasson. Esa derrota supuso el inicio de un camino de rosas para el equipo que en ese momento dirigía Xavi desde el centro del campo. El Barça ha ganado 20 de los últimos 25 enfrentamientos ante el Villarreal y no ha perdido ninguno.