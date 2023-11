El Barça hace autocrítica tras su afortunada victoria ante la Real Sociedad

Daniel Panero Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Barça venció este sábado a la Real Sociedad, pero no convenció. El conjunto que dirige Xavi Hernández firmó un partido plano en el que se vio superado continuamente por la intensidad de los de Imanol y sobrevivió gracias al buen hacer de Ter Stegen y a una resistencia numantina que para nada tranquilizó a su entrenador, que, esta vez sí, fue contundente al finalizar el choque. «Hoy hay que ser autocríticos, la semana pasada, no. La Real ha estado mejor y ha merecido más. El Clásico nos ha afectado más de lo que pensábamos. Hoy es un ejemplo de lo que no hay que hacer, sobre todo en intensidad. Es algo inaceptable. No puede ser», dijo el técnico.

Sus palabras resonaron en un vestuario que estaba con la euforia de haber logrado tres puntos de oro en uno de los campos más complicados de la categoría, pero que sabe que la suerte pudo ser otra. Y es que la Real fue mejor. Superó al Barça a todos los niveles. La presión en campo contrario maniató a los de Xavi, la velocidad de los volantes txuri urdin fue indetectable para los carrileros culés y la intensidad de los locales se llevó por delante todo el plan de Xavi. Los culés en ese escenario capearon el temporal como pudieron, pero sin tener capacidad de reacción para cambiar la inercia del choque. «Les he preguntado si había alguno cansado, me han dicho que no y les he dicho que había que poner intensidad. La Real ha puesto más de eso y no hemos estado cómodos», aseguró el egarense sobre la charla de un descanso al que su equipo llegó vivo de milagro. Noticia relacionada Jornada 12 Araujo rescata al Barça sobre la bocina Daniel Panero El mensaje de Xavi fue el colofón a una noche en la que el Barça pudo salir escaldado del Reale Arena y contrasta con el que hizo tras la derrota ante el Real Madrid. Ese día tan solo Gündogan, uno de los nuevos, hizo autocrítica al quejarse de la falta de carácter de sus compañeros en la derrota. El ex del City puso el dedo en la llaga y este sábado un mensaje positivista hubiera redundado en esa sensación que el centrocampista tuvo después de perder en el clásico. «No hablo más de sus palabras. Ganar y no estar bien también es de un equipo campeón. Es una victoria de oro, vital, y que seguro que será un punto de inflexión», afirmó un Xavi menos centrado en el cómo en esta ocasión. Pedri, la mejor noticia Lo mejor para el Barcelona, más allá de los tres puntos, fue el regreso de Pedri. El futbolista canario reapareció tras dejar atrás la lesión que arrastraba y se le pudo ver con un buen tono físico. Su entrada al terreno de juego coincidió con el cansancio de la Real y con un momento en el que los culés pudieron tener más posesión y dar un paso al frente en busca del gol que les diera los tres puntos. En ese apartado el ex de Las Palmas aportó frescura, una mayor rapidez en la circulación y un referente a la hora de buscar un jugador que acaparara el juego. «Va a cambiar la cara del equipo en el centro del campo. Ha vuelto bien», dijo Xavi al respecto. Pedri regresó bien, pero el Barça todavía está a la espera de que jugadores como Lewandowski o Raphinha recuperen su mejor versión. Ambos volvieron el día del Clásico, pero siguen sin estar en un buen tono físico y eso lo acusa un equipo al que le falta chispa en la punta de lanza. Con el regreso del canario, Xavi ya solo está pendiente de Sergi Roberto y Frenkie de Jong, los únicos que siguen en una enfermería que poco a poco se va vaciando.

