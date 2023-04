Valverde y Baena, la intrahistoria de una agresión que empañó un partidazo

Todo había acabado tras un auténtico partidazo entre Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu cuando la aparente tranquilidad saltó por los aires. Fede Valverde se fue hasta el autobús del Villarreal, estacionado en el parking del coliseo blanco, y allí esperó a Álex Baena. Según la versión del uruguayo, retó al jugador del Villarreal a que repitiese unas hipotéticas y desafortunadas palabras que habría dicho durante el duelo copero en La Cerámica en enero sobre el hijo que espera junto a su mujer tras un embarazo muy complicado, que hizo incluso temer por el nacimiento del pequeño.

«Llora ahora que tu hijo no va a nacer», le habría dicho el futbolista amarillo al charrúa tras un lance de juego, siempre según la versión que sostiene el entorno de Valverde. Este habría guardado esta afrenta hasta explotar después del duelo liguero en Chamartín, en el que se habrían repetido unas frases similares por parte del jugador 'groguet'. «Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo», habría dicho el madridista, tras lo cual llegó la agresión, con un puñetazo al pómulo que le causó una visible hinchazón, tal y como se pudo comprobar en unas imágenes posteriores de la llegada del Villarreal.

Así las cosas, Baena salió al paso del enorme revuelo generado en la madrugada para negar de forma tajante a través de sus redes sociales la versión ofrecida por Valverde. «Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso», aseguró el futbolista del Villarreal, que ahora deberá decidir si denuncia los hechos ante la Policía, algo en lo que su club le apoyaría pese a descartar denunciar por su cuenta. Solo así podría prosperar una posible sanción, ya que al ocurrir la agresión lejos del terreno de juego el acta del colegiado del partido, el castellano-manchego Alberola Rojas, no recoge nada al respecto.