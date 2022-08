Robert Lewandowski ya ha sacado su fusil en la Liga. Al delantero polaco le han bastado apenas tres jornadas para dejar claro que ha llegado al fútbol español para marcar una época y ser el líder natural del nuevo proyecto del Barcelona. Los dobletes frente a la Real Sociedad y el Valladolid han catapultado al ex del Bayern de Múnich a lo más alto de la lista de goleadores junto a Borja Iglesias y han hecho estallar la euforia en un Camp Nou que sabe que vuelve a contar con uno de los mejores jugadores del planeta en el área rival. El 'Torpedo' Lewandowski ya ha aterrizado en la ciudad condal y tiene la pólvora a punto.

«Destacaría, además de los goles, el 'timing' perfecto para recibir, sus movimientos y cómo protege el balón. Es un jugador extraordinario, un líder natural. Es una maravilla tenerle, una bendición y un ejemplo. Es un trabajador nato, tiene humildad y marca la diferencia. Se siente a gusto y además habla con los jóvenes», afirmó Xavi sobre Lewandowski al final del partido contra el Valladolid. El técnico de Tarrasa, con un brillo especial en los ojos, se deshizo en elogios con unas palabras que pueden servir de currículum o de presentación del yerno perfecto ante los suegros. Lewy ha conquistado a su entrenador y lo ha hecho en apenas un mes.

Y es que ese es el tiempo que ha necesitado Lewandowski para poner patas arriba a toda la afición culé. El delantero polaco firmó el domingo en el Camp Nou una exhibición de todo lo que debe hacer un delantero completo para el Barcelona. El ex del Bayern de Múnich se asocia con los centrocampistas azulgranas, sabe también jugar de espaldas cuando los de Xavi deben recurrir a un balón en largo, puede arrastrar rivales para que Dembélé y Raphinha tengan más espacios en la conducción y conoce como pocos todos y cada uno de los caminos que existen hacia la portería rival. Es el chico para todo y eso es una mina para un equipo con el caudal ofensivo de los azulgranas.

El partido ante el Valladolid es un ejemplo claro de todas esas virtudes. El Barça jugó un encuentro en el que presionó arriba desde el minuto uno con el objetivo de asfixiar a los de Pacheta y Lewandowski no fue ajeno a esa misión. Se sumó a esa tarea sin descanso, se sacrificó como el que más y cuando hizo falta sacó a relucir su fusil. El nuevo 'Torpedo' culé apareció en el minuto 24 para abrir la lata con un remate acrobático de fe, esa que solo tienen aquellos que tienen un matrimonio perfecto con el gol. Firmó un salto más propio de un jugador de 20 años e hizo imposible la estirada de Masip, que ya rumiaba lo que se le venía encima.

Pero Lewandowski no es solo gol. El polaco estuvo en todas, incluso cuando no tocó balón. En el segundo tanto arrastró a su par y generó un espacio para que Pedri marcara el segundo a placer y en el tercero hizo gala de su relación con el gol con un taconazo de espaldas a portería inapelable para Masip. La fiesta de Lewy pudo ser aún mayor si el palo en la primera mitad y el larguero en la segunda no hubieran evitado su primer 'hat-trick' en la Liga. Fue una exhibición que terminó con su segundo MVP consecutivo y con la sensación en el Camp Nou de que los problemas con el gol que el equipo tuvo en algún tramo de la pasada temporada han quedado resueltos gracias a la llegada del Bota de Oro.

A ritmo de récord

El gran inicio de Lewandowski hace que sus cifras solo se puedan a comparar a otros debuts de grandes delanteros como Lluís Pujol, Mario Kempes o Radamel Falcao. Solo ellos lograron anotar cuatro goles en sus tres primeros partidos en la Liga. A ese club se ha unido Lewy después de dos exhibiciones ante Real Sociedad y Valladolid y de que Ricardo de Burgos Bengoetxea le otorgara el tercer tanto del choque tras impactar su remate en la pierna de Joaquín, defensor blanquivioleta. Un nuevo 'Torpedo' anda suelto en los estadios del fútbol español y prácticamente todo lo que toca acaba en la red rival.