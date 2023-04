Taty Castellanos, el trotamundos que encandiló a la mano derecha de Guardiola

La liga de EE UU cuenta con una cantidad importante de futbolistas de peso, principalmente provenientes de Europa, que dicen tener la intención de experimentar nuevos retos cuando sus carreras ya están prácticamente acabadas en el Viejo Continente. Un 'cementerio de elefantes' del soccer que ha vivido una etapa de expansión en los últimos años con la fórmula veteranos, estrellas consagradas y jóvenes que ven en el lejano Oeste un escaparate que sirva de trampolín hacia los clubes europeos.

Este último es el caso de Valentín, alias Taty, Mariano José Castellanos Giménez (Mendoza, Argentina, 1998), que pese a los varios nombres es una sola persona, un futbolista rodado que jamás jugó en su país de origen después de ser rechazado por River Plate y Lanús; y pasó primero por Chile, Uruguay y EE UU, donde fue bota de oro del New York City hasta llegar a Girona, club que como el americano forma parte del City Football Group junto al Manchester City.

En su aventura por Estados Unidos tuvo mucha culpa Domenec Torrent, mano derecha de Pep Guardiola en los banquillos desde 2007 hasta que cruzó el charco para comandar el club de la gran manzana. El técnico catalán puso su atención en un delantero argentino desconocido para los ojos del mundo del fútbol cuando éste jugaba en el Torque uruguayo, el 'primo' sudamericano del Manchester City, ya que pertenece al mismo grupo económico que los ingleses.

Torrent se lo llevó a Manhattan y su protagonismo, dando el campeonato a los neoyorquino además de ser el jugador más valioso de la competición, hizo que algunos clubes de Europa siguieran sus pasos para ficharlo. «Me bromea con que el año que viene ya no voy a estar más aquí porque voy a irme a otro lado, me dice que estoy para algo más grande. Pero yo estoy enfocado en este presente y lo que surja más adelante se verá», contaba el atacante sobre su entrenador en una entrevista con Clarín. Taty ya tenía el visto bueno de uno de los conglomerados futbolísticos más importantes del planeta. «Es alguien con buenas cualidades y que está listo para tomar ese siguiente paso en su carrera hacia Europa», destacó Pep Guardiola sobre el ariete que anotó 58 goles en 133 encuentros en su paso por tierras americanas. «Sus palabras me obligan a crecer, a mejorar, a tratar de ser el mejor en mi posición. Mi obligación es justificar lo que ha dicho de mí», contó el mendocino en una entrevista al diario La Nación.

El River comandado por Marcelo Gallardo esta vez sí que se fijó en él y lo quiso para traerlo a su fútbol patrio después de que Julián Álvarez se marchara al Manchester City, pero la negociación no prosperó y fue cedido al Girona, donde tras entrar en la historia del Real Madrid al marcarles cuatro goles, lleva 12 tantos en 31 partidos disputados.

El héroe ante los de Carlo Ancelotti ya dijo en alguna ocasión que «la principal virtud de un futbolista es la cabeza, y después vienen las cualidades», y dio muestras en Montilivi que el fútbol es un estado de ánimo, al pasar en solo dos semanas de ser un hombre hundido tras fallar un mano a mano ante Ter Stegen en el Camp Nou a recomponerse para destrozar a los campeones de Europa con un póker de tantos, el décimo jugador en toda la historia que consigue hacer algo así ante los blancos. «La vida siempre tiene revancha», dijo el atacante que cerró sus redes sociales tras el error que le hubiese dado la victoria a los suyos ante el Barcelona y que ante el Madrid cambió las críticas por elogios.