Simeone confirma que no quiere a Joao Félix

Amador Gómez Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El primer día de concentración del Atlético en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) Diego Pablo Simeone confirmó que no quiere a Joao Félix, a quien el técnico argentino no incluyó en el partidillo de diez contra diez entre titulares y suplentes. Tras su fallida cesión al Chelsea y su regreso al Atlético para ponerse de nuevo a las órdenes de Simeone, el delantero portugués comprobó que el entrenador rojiblanco no cuenta con él para la próxima temporada. El futuro inmediato de Joao Félix podría estar en el PSG, mientras el club francés continúa pendiente de la continuidad o no de Kylian Mbappé y Neymar.

En el equipo suplente dispuesto por Simeone entró incluso su hijo Giuliano, junto a los cuatro fichajes de este verano (Azpilicuelta, Söyüncü, Mourino y Javi Galán), además del recuperado Samuel Lino tras haber estado cedido en el Valencia. Joao Félix y el francés Lodi, que no entran en los planes para la próxima temporada, se ejercitaron en un rondo junto a tres canteranos del Atlético mientras titulares y suplentes disputaba el primer partido de entrenamiento de pretemporada del conjunto colchonero, aunque gracias a los cambios ambos tendrían también su oportunidad. Joao Félix se marchó harto de Simeone en el mercado de invierno de la temporada 2022-2023 y durante su frustrada etapa en el Chelsea incluso cargó contra el técnico del Atlético. Simeone le ninguneó con suplencias y, sobre todo, con sorprendentes sustituciones a lo largo del curso mientras la afición colchonera se dividía entre defensores y detractores del entrenador. Ahora, sin embargo, Simeone vuelve a ser querido casi por unanimidad en el Metropolitano, el argentino podría incluso renovar su contrato y el Atlético se verá obligado por tanto a vender al fichaje más caro de su historia o a volver a ceder al luso. Este lunes el Cholo ni siquiera se acercó a saludar a Joao Félix, siempre con gesto muy serio durante la sesión preparatoria y aún sin número asignado en el equipo.