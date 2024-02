Simeone: «La Federación no respeta a la afición del Atlético»

La primera semana clave que afronta el Atlético de Madrid esta temporada comienza con buen pie para los rojiblancos que dirige Diego Simeone. En el partido aplazado de la jornada 20 ante el Rayo Vallecano, vencieron con polémica incluida (2-1). Los vallecanos reclamaron un penalti a favor de los suyos y una falta en el gol del empate de los rojiblancos, pero ni el árbitro ni el VAR vieron nada punible. El Atlético sacó adelante su partido aplazado por la Supercopa y se afianza en puestos de Liga de Campeones, y tras el duelo ante sus vecinos madrileños, sacan cinco puntos al Athletic de Bilbao y se acercan a ocho del líder Girona.

Tras el partido, el 'Cholo' aprovechó para atacar a la Federación Española de Fútbol por las fechas de los siguientes partidos. Porque al Atlético se le vienen siete días de infarto. Este domingo visitará el Bernabéu en lo que promete ser un derbi madrileño de alta intensidad y tres días después recibirá al Athletic en el Metropolitano, donde se disputará la ida de las semifinales de Copa.

«Si en una semifinal tan importante para España, la Federación decide que un equipo tenga 48 horas más para prepararlo, me parece injusto. Un día es entendible, pero cuál es la diferencia entre jugar miércoles o jueves. Ninguna. No lo quieren cambiar, lo considero una falta de respeto para nuestra afición. Eso no quiere decir que no ganemos, no pasa por eso, sino por una cuestión de respeto y el hincha del Atlético quiere que sus futbolistas lleguen de la mejor manera. Si un equipo tiene cinco días y otro tres, yo me enojo», reclamó el técnico rojiblanco.