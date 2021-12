Simeone exige «más atención» para poder ganar en Granada

Paciencia, no salirse de su guion, mantener la confianza en una plantilla confeccionada para ganar, no para llegar a Navidad a 14 puntos del líder y fuera de la zona Champions, y exigir a los jugadores más atención para mejorar en equilibrio y en contundencia. Estas son las recetas despachadas por el Cholo Simeone en la previa del choque liguero de este miércoles frente al Granada, aplazado en su día y el último de 2021 para los dos equipos rojiblancos.

Transita el Cholo por su peor momento en diez años al frente del Atlético, donde cada día recibe más reproches de una mayoría silenciosa de la afición, aunque son los más radicales los que siempre le jalean y marcan tendencia, pero el argentino no se aparta ni un ápice del camino. Como buen argentino, lo que ocurre en el campo, en los entrenamientos o en el vestuario, no sale de ahí para no dar carnaza al enemigo.

Por eso, o quien sabe si por cierto temor a enfrentarse con una estrella, Simeone respondió con un escueto «nada que comentar» al preguntarle si considera que la reacción de Luis Suárez al ser cambiado por Cunha en Sevilla pasó los límites. El uruguayo faltó al respeto al entrenador y a sus compañeros al mascullar en varias ocasiones la expresión «pelotudo de mierda», pero el Cholo evita polémicas con el Pistolero y asegura que «volverá a ser letal como la temporada pasada». Para ello, admite que su equipo debe «tener más juego asociado y cercano al área rival». A Joao Félix, su gran asignatura pendiente, le pide ser más regular. El charrúa y el portugués se perfilan como titulares en un equipo que sufre las bajas de Marcos Llorente, Griezmann, Savic, Giménez y Vrsaljko.

La peor racha

Después de encadenar tres derrotas ante el Mallorca en el Wanda y frente al Real Madrid y el Sevilla como visitante, lo nunca visto en tiempos de Simeone, el Atlético se presenta en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada revitalizado tras el triplete histórico en la goleada ante el Mallorca (4-1) del veterano Jorge Molina, el jugador con más edad -39 años y 241 días- en conseguirlo.

Fue la mejor manera de olvidar las penas por la eliminación copera frente al Mancha Real. Tiene un estilo definido el equipo de Roberto Moreno, que con dos victorias, dos empates y la única derrota ante el Rayo en el último mes ha dejado atrás su mal inicio liguero y ha salido del descenso. Para este cita, el ex seleccionador nacional no podrá contar con los sancionados Quini, que será reemplazado por Santiago Arias, cedido por el Atlético, Maxime Gonalons, y tampoco con el central Neyder Lozano, lesionado. Además, Rubén Rochina y Domingos Duarte serán duda hasta última hora por molestias.