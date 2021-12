Simeone cumple diez años en su peor momento

«Hace diez años anunciamos el regreso de Diego Pablo Simeone. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo juntos. Aúpa Atleti». Con este tuit en su cuenta oficial, el club rojiblanco trató este jueves de poner en valor la década prodigiosa con el técnico argentino, que sufre su peor momento apenas medio año después de celebrar su segundo título de Liga.

El Cholo estuvo a punto de renunciar tras la final de Champions de 2016, perdida por penaltis ante el Real Madrid en Milan, ya que se consideró culpable, pero ahora insiste en que tiene la ilusión del primer día y la fe inquebrantable en su plantilla. Sin embargo, tras la derrota en Granada, que elevó a cuatro consecutivas su peor racha al frente de los colchoneros, acusó públicamente a sus jugadores de desatención.

Pésimo síntoma en un equipo que hace menos de medio año conquistó la Liga, aunque ya llegó a la meta arrastrándose en la segunda vuelta, y que ahora presenta unos números irreconocibles con el Cholo. En diez años, nunca estuvo tras 18 jornadas clasificado fuera de la zona Champions, jamás había sumado solo 29 puntos y tampoco había encajado 22 goles a estas alturas. Cabe hablar de mala suerte, de dinámica negativa o de errores arbitrales, pero los números son indiscutibles.

«Sé la exigencia que tiene el Atlético. No me asusta, me entusiasma como todas las situaciones que generan desafíos», enfatizó Simeone el 23 de diciembre de 2011, cuando acudió al rescate de un club que deambulaba más cerca del descenso que de Europa, que aún no había ganado fuera del Calderón y acababa de ser eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, equipo de Segunda B, a doble partido. Y sentó sus bases: «Nos gusta un equipo agresivo, fuerte, aguerrido, contragolpeador. Lo que nos llevó a los atléticos a identificarnos con esta gloriosa camiseta».

Aquellos principios funcionaron de maravilla con gladiadores como Godín, Gabi, Raúl García o Diego Costa, pero no con un elenco de mucha mayor calidad y menos carácter como el actual, hasta el punto de que Joao Félix es suplente habitual con la reciente excepción de Granada. Del equipo brutal que mordía solo queda nostalgia. De aquella defensa inquebrantable, primero con Courtois bajo palos y luego con Oblak, apenas recuerdos.

Simeone, el técnico que más cobra del mundo, en torno a 25 millones netos por temporada, renovó hasta 2024 y se ha ganado el derecho a decidir cuando dar un paso atrás, pero está obligado a reinventarse. No solo no da con la tecla sino que está empeorando todo lo bueno que hizo el curso pasado, sin automatismos, con una fragilidad impropia y más dudas que certezas.

Revalidar el título en el torneo de la regularidad es una utopía, pero le queda un desafío imponente en la Champions –ahí sí tuvo la suerte para pasar a octavos que le falta en la Liga–, la Copa del Rey y la Supercopa en Arabia Saudí.

Mirar con perspectiva

Diez años son un mundo, más incluso con la mentalidad española, y todo cansa. Pero justo ahora que el Atlético y su gente están deprimidos, conviene ver las cosas con cierta perspectiva. Hasta que aterrizó el Cholo, en todo el siglo XXI el Atlético había conquistado dos títulos, la Europa league de 2010 con Quique Sánchez Flores y su posterior Supercopa de Europa, y había participado en dos fases de grupos de la Champions tras acabar cuarto, su mejor posición desde el doblete de 1996 con Radomir Antic en el banquillo.

Con Simeone, que había dado sus primeros pasos como técnico en su país con el Racing, Estudiantes, al que hizo campeón, River y San Lorenzo, y en Europa solo había dirigido al Catania italiano, el Atlético experimentó pronto un crecimiento exponencial. Con el Cholo en el banquillo, el Atlético ha levantado ocho títulos y, como prometió su entrenador, ha «molestado» a los más grandes, al Barça de Messi y al Madrid de Cristiano.

El Atlético del Cholo ha conquistado dos veces la Liga, otras dos la Europa League, la Copa del Rey en el Bernabéu, donde se quitó una losa de 14 años sin derrotar al máximo rival, cuya afición se mofaba con el eslogan de «se busca rival digno para derbi decente», dos Supercopas de Europa y la Supercopa de España, también ante el eterno rival. Es el técnico mas laureado en la historia del club y, además, su Atlético acabó siempre, salvo la primera media temporada con el Cholo, entre los cuatro primeros.

En el club dicen estar convencidos de que Simeone sigue siendo la persona ideal para dirigir la nave y el «partido a partido» la fórmula correcta para remontar el vuelo. Pero la afición le señala, la crítica le pone en el foco, y el vestuario no reacciona. Parece poco receptivo a los mensajes tácticos y anímicos del argentino, que ya no llega al corazón de su ejército. Sus soldados tuercen el morro ante algunas decisiones. Aún no se sublevan, pero cada jornada hay más flancos abiertos. Quedan más batallas.