El Sevilla desnaturaliza al Betis y se agarra a la Liga

Mucho más enérgico, decidido y fiel al estilo que le imprime Julen Lopetegui, el Sevilla pasó por encima del Betis en el primer acto, supo manejar su ventaja de dos goles tras la reanudación y se agarró a la Liga con una victoria que le refuerza y corta las alas de un enemigo que nunca pudo imponer su fórmula. Sigue a seis puntos del Real Madrid, pero aún quedan 36 en litigio. El bloque de Pellegrini, criticado por alinear a Claudio Bravo, retratado en los dos goles, lo intentó en la segunda mitad pero no encontró hasta el descuento ese tanto que amenazase con un cambio de decorado. El golazo de falta de Canales llegó de masiado tarde. El Betis se mantiene en zona Champions, pero Barça, Atlético y Villarreal le amenazan.

Tras lo ocurrido en la Copa del Rey, con triunfo verdiblanco y ese listón de plástico lanzado desde la grada que golpeó a Jordán, al derbi del Sánchez Pizjuán era de altísimo riesgo. Duro en el césped, con amagos de tangana y algunas entradas como la de Acuña a Fekir que rozaron la roja por el riesgo evidente de lesión al compañero, y demasiado caliente en la grada. ¡«Guardado, muérete»!, gritaban los radicales del Sevilla en respuesta a aquel desmayo del mexicano, imitando a Jordán, tras la batalla copera.

Deseoso de no perder la estela del líder y de vengar ese KO en la eliminatoria ante su eterno rival, el equipo de Julen Lopetegui salió a toda mecha y se merendó al Betis en el período inicial, un monólogo local. Presión altísima, triunfos rojiblancos en todos los duelos individuales y anulación por completo de Carvalho, Canales y Fekir, figuras clave en el equipo de Pellegrini. El 72% de posesión sevillista en el primer cuarto de hora era el mejor ejemplo de lo que sucedía en el campo.

2 Sevilla Bono, Navas, Fernando, Diego Carlos (Gudelj, min. 46), Acuña (Augustinsson, min. 81), Delaney, Jordán (Óliver Torres, min. 76), Rakitic, Tecatito, Papu Gómez (Munir, min. 30) y En-Nesyri (Rafa Mir, min. 81). 1 Betis Bravo, Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez (Paul, min. 77), William Carvalho (Ruibal, min. 46), Canales, Fekir (Joaquín, min. 46), Tello y Borja Iglesias (Willian José, min. 70). Goles: 1-0: min. 24, Rakitic, de penalti. 2-0: min. 40, Munir. 2-1: min. 90+4, Canales.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño): Mostró amarilla a Canales, Jordán, Acuña, Guido Rodríguez, Ruibal, Augustinsson y Munir.

Incidencias: Partido de la 26ª jornada disputado en el Sánchez Pizjuán.

El Betis era incapaz de manejar los espacios y el tiempo a través del balón, su principal arma, y ni siquiera a base de pelotazos encontraba a Borja Iglesias. Enfrente, su enemigo dominaba todas las facetas del juego, disfrutaba con las maravillas del Tecatito Corona, otro gran fichaje de Monchi, y descubría oro con el empuje de En-Nesyri, que picaba piedra y a la vez lucía.

Un cabezazo desviado de Bartra en el descuento, tras un saque de falta, fue la única aproximación visitante en ese primer tiempo en el que el Sevilla lanzó ocho veces a portería y marcó dos goles. Esos dos tantos señalaron al veterano Claudio Bravo, controvertida apuesta de su compatriota Pellegrini pese a estar más de un mes sin jugar y al excelente momento de Rui Silva. En el primero, Tecatito se dio un autopase maradoniano, picando el balón ante Álex Moreno, y le dio un pase soberbio y profundo al delantero marroquí, que primero le robó la cartera a Bartra y luego al portero chileno, que salió a destiempo y le derribó con la rodilla. A Rakitic no le tembló el pulso y, de penalti, engañó a su excompañero.

Acuña debió ser expulsado

Cerca del descanso, Munir, que poco antes había entrado por el lesionado Papu Gómez, sacó los colores a la zaga de Heliópolis. Saque largo de Bono, porfía aérea de En-Nesyri, arrancada de Munir y tiro cruzado de este que se le escapó a Bravo, manos de mantequilla. Dos velocidades, dos intensidades y Fekir como víctima, aunque aguantó hasta el descanso con una rodilla dolorida por la violenta entrada de Acuña. Nadie paraba el juego mientras el ex del Atalanta se dolía por una rotura muscular, pero esas no son formas de interrumpirlo. El lateral argentino debió ser expulsado, pero Del Cerro lo dejó en amarilla y el VAR no lo corrigió.

Tras el descanso, se quedaron fuera Diego Carlos en el Sevilla –si jugó tocado nadie lo notó– y el referido Fekir y Carvalho en el Betis. Dentro Gudelj, Ruibal y el cuarentón Joaquín. El Sevilla bajó el ritmo, como no podía ser de otra manera, y su rival al menos pudo dar tres pases seguidos y respirar. Estuvo cerca de meterse en el partido, pero el tiro franco de Bartra no vio puerta y Bono desvió, a mano cambiado, un disparo de rosca de Tello que se envenenó al golpear en Navas. También, un lanzamiento de Ruibal se marchó ligeramente alto. No había nada que hacer si, a diez del solo final, Álex Moreno no acertaba a embocar un envío prodigioso de Ballerín en una ofensiva de laterales. Cuando Canalés al fin acertó en un golpe franco soberbio, solo quedaba un minuto de descuento. Los tres puntos se quedan en Nervión. Hay Liga.