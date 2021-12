El Sevilla examina la mejoría y las dudas del Barça

Reto mayúsculo el que tiene el Barça este martes en el Ramón Sánchez Pizjuán en encuentro de Liga aplazado correspondiente a la cuarta jornada. El equipo de Xavi llega al último partido del año con dudas después de la victoria 'in extremis' ante el Elche y visita uno de los estadios más complicados del campeonato. El Sevilla, que ha sumado 22 de los 24 puntos que ha disputado como local en la Liga, es un examen y una posibilidad de cerrar 2021 con buenas sensaciones y una victoria que permitiría a los azulgranas acercarse a los puestos de acceso a la Liga de Campeones.

«Es otra oportunidad ante un rival directo, otra reválida. Son un equipazo y con un técnico (Julen Lopetegui) enorme. Vamos con muchas ganas porque los tres puntos nos darían mucha moral». Así definió Xavi este lunes el importante examen que su equipo tiene por delante en el Sánchez Pizjuán. No es para menos. Enfrente estará el segundo clasificado, un equipo que ha ganado siete de los ocho partidos que ha disputado en su estadio y que llega después de imponerse nada más y nada menos que al anterior campeón.

El reto es grande también para el Barça por las sensaciones que ha dejado en los últimos partidos. Diciembre ha sido un mes de contrastes en el que los culés han caído en Champions y han sucumbido ante rivales como el Betis, pero en el que también han demostrado mejoras en la idea de juego defendida por su nuevo técnico. A eso precisamente se agarra Xavi para conseguir un triunfo vital. «El sábado se vio lo que quiero. La primera parte fue excepcional. Estamos en una buena dinámica. Estamos creciendo», afirmó.

El Barça tendrá que sobreponerse una vez más a la plaga de lesiones que llevan asolando al equipo desde que comenzara la temporada. Xavi no podrá contar con Martin Braithwaite, Demir, Memphis Depay, Sergiño Dest, Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto y Wague, mientras que recupera a Gerard Piqué, ausente ante el Elche por acumulación de amonestaciones. Todas estas bajas condicionan a un equipo que formará con un once similar al que derrotó al equipo ilicitano, ya que no puede incluir más jóvenes del filial por estar obligado a tener un mínimo de siete jugadores del primer equipo sobre el césped. «El otro día no puse más jugadores del filial por la norma. Es una norma estúpida que tapa la progresión de futbolistas», valoró.

Será un partido duro para el Barcelona contra un Sevilla que llega en un gran momento después de lograr tres triunfos en Liga ante equipos importantes como Villarreal, Athletic y Atlético de Madrid. Los de Lopetegui llegan además al encuentro con la posibilidad de afianzarse en la segunda plaza y reducir la ventaja del Real Madrid en el liderato a tan solo tres puntos. El equipo de Nervión atraviesa su mejor momento, pero tiene bajas importantes. No podrán estar por lesión Acuña, Lamela, Montiel, Ocampos, Jesús Navas, En-Nesyri y Suso, lo que obligará a Lopetegui a alinear un once en el que Rafa Mir ejercerá de estilete y en el que Papu Gómez y Rakitic, que se enfrentará a su exequipo, serán los encargados de dar el último pase.

El Barça visita un estadio que en las últimas temporadas en Liga se le ha dado bien, pero, claro, estaba Leo Messi. El delantero argentino tenía una fijación con los hispalenses, equipo al que le marcó hasta 39 dianas. A nadie le anotó más con la camiseta blaugrana. El flujo anotador del 10 ante el Sevilla permitió a los culés cerrar la última década con una sola derrota en el campeonato doméstico. Fue en la temporada 2015-2016 cuando el Barça cayó con tantos de Vicente Iborra y Krohn Dehli.