Canales, sancionado con cuatro partidos por acusar a Mateu Lahoz de premeditación

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) sancionó este miércoles con cuatro partidos de suspensión a Sergio Canales por acusar presuntamente al árbitro valenciano Mateu Lahoz de expulsarle en el Nuevo Mirandilla de Cádiz de forma «premeditada». El Betis recurrirá ante el Comité de Apelación el duro castigo impuesto por Competición al jugador cántabro, que se reencontró con Mateu Lahoz en el Benito Villamarín frente al Valladolid y no quiso mantener ningún tipo de contacto con el colegiado.

«Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. He intentado evitar cualquier conversación. Esa expulsión (sufrida ante el Cádiz en el minuto 97) la tenía premeditada y eso no es parte del juego», se quejó supuestamente Canales tras el Betis-Valladolid de Liga del pasado 18 de febrero.

Competición ha sancionado con cuatro partidos a Canales «por exceder los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión». «La atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez, al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar su decisión», destaca el primer tribunal federativo.

Según el Betis, durante la polémica entrevista realizada a Canales después de la victoria del Betis ante el Valladolid en la que se referió a la roja que Mateu Lahoz le mostró en el tramo final del duelo frente al Cádiz (el pasado 19 de octubre), el centrocampista cántabro no pronunció la palabra «premeditada», sino «predimitada« o «precipitada». El Betis aportará ante Apelación imágenes de dicha entrevista para intentar demostrar que Canales no dice exactamente la palabra que se le atribuye.

El club verdiblanco, que se considera perseguido por los arbitrajes y los comités, está indignado con la elevada sanción a Canales y en Sevilla ya surgido suspicacias, ya que el instructor del caso es de San Sebastián, cuando la Real Sociedad es rival directo del Betis en la lucha por la clasificación para la Champions. El Betis considera una injusticia que se haya castigado a Canales con tal desproporción. En el caso de tener que cumplir los cuatro encuentros, el Betis no podrá contar con Canales en los próximos duelos ligueros contra Atlético, Cádiz, Espanyol y Osasuna.

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, también fue castigado con cuatro partidos la pasada temporada por acusar a Melero López de no señalar un penalti durante el partido contra Osasuna. «Lo ha visto y no lo ha querido pitar», proclamó entonces el lateral izquierdo internacional, lo que provocó que Competición entrara de oficio y le impusiera tan duro castigo. Dicha sanción fue ratificada por Apelación y por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).