Rüdiger: «Lo daré todo por este club»

«Os puedo prometer que lo daré todo por este club. Quiero ganar todos los títulos que podamos. ¡Hala Madrid y nada más!». Estas fueron las primeras palabras de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid. El central berlinés disfrutó este lunes de su puesta de largo con el flamante campeón de Europa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde Florentino Pérez le dio la bienvenida, le describió como «uno de los mejores defensas del mundo» y mostró su convicción de que su incorporación ayudará a los blancos a ser «más fuertes y competitivos».

Feliz y sonriente, Rüdiger había estampado minutos antes su firma en el contrato que le ligará con el Real Madrid durante las cuatro próximas temporadas. Tras finalizar su vinculación con el Chelsea, club en el que militó durante las cinco últimas temporadas, el central berlinés llega a coste cero y percibirá unos nueve millones de euros netos anuales. Lucirá el número '22', un dorsal que hasta ahora pertenecía a Isco.

Con la llegada de Rüdiger, el Real Madrid refuerza su línea defensiva con uno de los zagueros más cotizados del continente. Formado en la cantera del Borussia Dortmund y luego en la del Stuttgart, dio el salto a la élite en el último de estos equipos, con el que debutó en la Bundesliga a los 18 años. Desde allí se catapultó a la Roma y posteriormente al Chelsea, donde se erigió en el líder de la retaguardia que conquistó la Champions en 2021 de la mano de Thomas Tuchel.

«Tanto para mí como para mí familia es un día muy especial. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a mis padres por su apoyo durante toda mi vida, sin ellos no habría llegado hasta aquí. También quiero agradecerle al presidente del Real Madrid que me haya dado la oportunidad de jugar en este gran club», proclamó Rüdiger después de que Florentino Pérez aludiese al ramillete de 'novias' que tenía el futbolista. «Tu trayectoria te permitía elegir entre muchas opciones, pero has escogido el Real Madrid, la camiseta con la que nadie se rinde nunca y permite conseguir objetivos imposibles«, dijo el presidente del Real Madrid, satisfecho por la llegada al club de «un hombre que se dejará el alma en cada partido».