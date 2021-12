Jornada 9 Ancelotti no piensa rotar ante el Athletic El Madrid juega este miércoles su cuarto partido en once días, contra el equipo menos goleado de la Liga, que según Marcelino «está mejor de lo que dicen los resultados»

Dice Carlo Ancelotti no estar preocupado por el agotamiento físico y mental del Real Madrid, por lo que a pesar de que el equipo blanco afrontará este miércoles su cuarto partido en once días, el técnico italiano no piensa reservar jugadores frente al Athletic, en encuentro aplazado de la novena jornada de Liga. «Rotar por rotar, no. Si hay un desgaste físico es mejor evitar riesgos, pero si el futbolista está bien es mejor que juegue», reconoció este martes Ancelotti, antes de encarar un duelo de dinámicas contrapuestas. Mientras que el Real Madrid está en racha, ya que ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos, el Athletic lleva cinco sin vencer, ya más de un mes sin conocer el triunfo, y se enfrenta en un Bernabéu maldito para él a un líder que lleva un balance de 9-2 desde el inicio de su particular Everest, con goleadas a domicilio al Granada (1-4) y al Sheriff (0-3) y una sufrida victoria frente al Sevilla ante su afición (2-1), decidida por un golazo de Vinicius y un paradón de Courtois en el último suspiro.

No resulta muy fiable el Real Madrid en el Bernabéu, donde ha cedido dos empates en seis partidos de Liga, pero aunque no juegue bien va sacando sus compromisos adelante, agarrado a la sociedad Vinicius-Benzema y a su incombustible tridente en el medio campo (Modric-Casemiro-Kroos), que en principio no se plantea romper Ancelotti hasta que a alguno de ellos esté extenuado. «Contra el Athletic, en un partido que nos va exigir mucho, como el del Sevilla, tenemos que tener claridad ofensiva y un buen equilibrio, porque es un equipo que juega un ataque vertical y el equilibrio es muy importante», destacó este martes Ancelotti, para quien el conjunto dirigido por Marcelino «es un equipo compacto, bien organizado atrás, que encaja pocos goles porque trabaja muy bien defensivamente». «El Real Madrid está en un gran momento, pero nosotros estamos mejor de lo que dicen los resultados, competiremos e intentaremos ganar en el Bernabéu», advirtió por su parte el técnico asturiano del Athletic.

Es el Athletic el equipo menos goleado de la Liga, con solo diez tantos en contra, pero fuera de San Mamés su rendimiento es bastante pobre, como el visitante que menos puntos ha logrado, acostumbrado a los empates a domicilio (seis en siete partidos) y con una sola victoria en 22 visitas al campo del Real Madrid. Un lastre que acogota a los bilbaínos cada vez que acuden al Bernabéu, aunque esta vez confían en que los blancos acusen el cansancio y puedan aprovechar las dificultades que suelen encontrarse los blancos contra rivales cerrados y ordenados. Sin embargo, en defensa tendrá el Athletic la baja de Iñigo Martínez, una ausencia a priori más importante que la que tendrá el Madrid, porque dado que Ancelotti no arriesgará con Alaba tras jugar ante el Sevilla pese a su esguince frente al Sheriff, será Nacho quien ocupará el puesto del austríaco.

Hazard, «tendrá minutos»

«Militao y Alaba están combinando bien sus cualidades, pero Nacho también tiene una buena combinación, una buena calidad física y tácticamente es muy bueno», elogió Ancelotti, que para recibir al Athletic recupera por fin a Hazard tras haberse recuperado de su gastroenteritis –igual que Rodrygo–, y sin haber sufrido recientemente ninguna lesión muscular de las que están persiguiendo al belga. «Está bien, en buena condición. No ha tenido molestias musculares. No hay ninguna otra cosa detrás», zanjó Ancelotti cuando se le preguntó si Hazard había recaído y si el futbolista que costó 160 millones de euros estaba afectado realmente afectado psicológicamente.

«El problema de Hazard es un problema físico. Tiene que mejorar su condición y tener minutos, porque así va a mejorar su condición. Debe esperar su momento para jugar más minutos. Él está bien y yo creo que va a tener minutos», apuntó el entrenador madridista, que ante la ausencia del belga en los últimos encuentros ha apostado por Asensio en la banda derecha en un tridente ofensivo en el que Benzema y Vinicius, principales protagonistas de la racha ganadora del equipo, son indiscutibles. «Vinicius no se siente una estrella, porque sigue siendo muy humilde. Tiene a su lado a jugadores con experiencia y personalidad que le van a ayudar a saber cuál es su posición en la plantilla, una plantilla que está bien hecha y puede competir hasta el final», subrayó el técnico que descartó fichajes en el mercado de invierno, aunque no salidas «si hay jugadores que no están contentos».