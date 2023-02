Jornada 21 Presión máxima para el Real Madrid ante el colista Los blancos, sin Vinicius, Courtois ni Kroos aunque con Militao de nuevo en la lista, están obligados a ganar al Elche para no descolgarse más de la pelea por la Liga

Cuatro días después de levantar en Marruecos su octavo Mundial de Clubes, el Real Madrid regresa a la Liga este miércoles para medirse al colista bajo presión máxima. El triunfo del Barça ante el Villarreal el pasado domingo dejó a los blancos a 11 puntos de distancia de un líder que no levanta el pie del acelerador y convierte el duelo aplazado ante el Elche de esta noche (21:00 horas) en una especie de ultimátum para el defensor del título. Todo lo que no sea sumar los tres puntos ante el conjunto ilicitano revestiría con tintes quiméricos el sueño de revalidar el trofeo por parte de la escuadra de Carlo Ancelotti, por más que el técnico italiano tratase de restar dramatismo a la situación en la previa del enfrentamiento que se librará en el Santiago Bernabéu.

«La afición sabe lo que va a hacer el equipo, que es pelear en todos los partidos y en todas las competiciones. La afición sabe de la profesionalidad y la seriedad de estos jugadores. No creo que piensen que estamos en una situación crítica», aseveró el italiano antes de un envite que viene marcado por las bajas de varias figuras troncales dentro del engranaje del Real Madrid.

Courtois entrenó el martes pero todavía no tiene el alta competitiva, Vinicius se perderá su primer choque del curso por acumulación de amarillas y Kroos se cayó también de la lista a causa de una gastroenteritis, a lo que hay que sumar las ausencias ya sabidas de Mendy y Hazard. La buena noticia para el Real Madrid es que Lucas Vázquez y Militao regresaron a la convocatoria tras recuperarse de sus respectivas lesiones y estarán a disposición de un técnico que sigue incidiendo en la necesidad de que su tropa mejore en el apartado defensivo, tras los cuatro tantos que encajó en el Mundialito. «En ataque lo estamos haciendo muy bien y atrás tenemos que trabajar y mejorar. Hemos dejado la portería a cero contra el Athletic, Real Sociedad y Valencia, pero cometimos errores en el último partido», manifestó Ancelotti en la víspera del partido.

Rodrygo hará de Vinicius

El preparador de Reggiolo confirmó que Rodrygo ocupará la vacante de Vinicius en el flanco izquierdo del tridente ofensivo del Real Madrid, precisamente la zona en la que el paulista comenzó a llamar la atención en el Santos pero que apenas ha podido transitar desde su aterrizaje en Chamartín al ser el coto de caza particular de su compatriota. El regreso de Militao abre un abanico de opciones en la retaguardia, la línea más castigada por las lesiones en las últimas semanas.

Alaba o Nacho opositan al lateral zurdo, toda vez que Ancelotti recordó que la reubicación de Camavinga en esa demarcación es un recurso de emergencia. En la medular, la enfermedad de Kroos facilita el regreso al once de Ceballos, también brillante saliendo desde el banquillo en el Mundial de Clubes. «Tenemos desventaja en la Liga, pero eso no hace que no peleemos por todos los partidos como si fuera el último», remarcó Ancelotti.

Eso mismo está dispuesto a hacer un Elche que figura a doce puntos de los puestos que delimitan la salvación, pero que pisará el Bernabéu con ánimos renovados tras firmar su primer triunfo de la temporada en la anterior jornada ante el Villarreal. «La teoría dice que es difícil, pero la práctica apunta que se puede ganar. Lo he hecho con tres equipos distintos y dos de ellos, de mitad de tabla hacia abajo», recordó Machín, quien presenta un 50% de victorias en sus seis pleitos anteriores con el Real Madrid, al que logró doblegar al mando de Girona, Sevilla y Alavés.

«No hay una fórmula mágica porque la patentaría y no me la quedaría solo para mí. Son circunstancias que se dan, pero haber jugado seis veces y haber ganado tres da para pensar y sentirse orgullosos», explicó el preparador soriano, que tampoco vería con malos ojos las tablas. «Cualquier empate en el Bernabéu se puede dar como bueno, si este empate se da en un equipo de la zona de abajo pues todavía más y si el que lo tiene que conseguir es un equipo como nosotros siempre hay que valorarlo. Sería una señal de que somos un equipo competitivo», indicó Machín.

El Elche tiene las bajas de Palacios y Mascarell, por sanción, y de Chetauya, Collado y Pere Milla, por lesión. Sí podría ser de la partida el centrocampista Pape Cheikh, quien llevaba una semana entrenando con el conjunto ilicitano como agente libre y firmó su contrato el martes tras convencer al cuerpo técnico. Machín confía en que el poderío físico del senegalés le dé un plus al equipo.