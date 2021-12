Real Madrid, Barça y Athletic denuncian el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC

Tal y como se esperaba Real Madrid, Barcelona y Athletic, los tres grandes clubes opositores al acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC, han cumplido su promesa y denunciado ante los tribunales el acuerdo auspiciado por la Liga con 37 votos a favor, cuatro en contra, ya que también se opuso el Ibiza, y la abstención del Real Oviedo, por entender que es contrario a la Ley del Deporte.

El acuerdo, que repartirá finalmente 1.994 millones de euros a cambio de arrebatar a los clubes el control de una parte del negocio audiovisual a los clubes durante 50 años, se pone en solfa tras estas accines legales. Según fundamentan los demandantes en un comunicado, «se trata de una transacción ilegal que causa un perjuicio irreparable a todo el sector del fútbol español y que vulnera de forma flagrante los principios más elementales del derecho deportivo del Estado y los propios estatutos de La Liga».

Por lo tanto, será la justicia la que tenga que decidir si este acuerdo cumple con la legislación vigente. En caso contrario, la patronal de clubes que dirige Javier Tebas tendrá que dar marcha atrás al compromiso con CVC, mientras sigue encima de la mesa la alternativa que propusieron estos tres clubes.

Antes de la aprobación del proyecto, los unicos tres clubes profesionales que no son sociedades junto con Osasuna, ya habían anunciado que acudirían a la justicia. Lo hicieron justo después de que el Consejo Superior de Deportes comunicase que no iba a interferir a la aprobación del mismo por entender que carece de competencias en un asunto privado. Ello no es óbice para que el Gobierno pueda recurrir después si entiende que el desarrollo del acuerdo les perjudica a la hora de reparto del dinero que emana de los derechos audiovisuales del fútbol profesional para el deporte base.

Larga batalla

La batalla, que comenzó el pasado agosto con la presentación del acuerdo con CVC sigue su curso. Además, este anuncio viene a desmentir la posible vinculación a última hora del Barcelona al proyecto. La Federación Española de Fútbol también ha mostrado su oposición al acuerdo por la misma cuestión por entender que sus ingresos con destino al fútbol base también se ven hipotecados.

Ante la inminente aprobación del acuerdo que permite a la mayoría acometer reformas en sus infraestructuras, en muchos casos ya obsoletas, Real Madrid, Barcelona y Athletic presentaron el 'Proyecto Sostenible', que aumentaría los 24.000 millones de euros en los que se valoró el acuerdo con CVC y con unos términos a su juicio mucho más favorables. Esto no convenció al resto de clubes, que votaron un documento que ahora se judicializa y queda en manos de los jueces. Ninguna sorpresa.