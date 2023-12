El Madrid apela al fortín del Bernabéu para meter presión al Girona

El Santiago Bernabéu no ve perder al Real Madrid desde el 8 de abril. Una exhibición de Samu Chukwueze, autor de un doblete, le sirvió aquella noche al Villarreal para sumar su cuarto partido consecutivo de Liga sin hincar la rodilla frente a los blancos y dejó otro sinsabor dentro del decepcionante campeonato que llevó a cabo el conjunto de Carlo Ancelotti, con la cabeza puesta por esas fechas en el duelo que debía mantener días después con el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. Los dueños del coliseo de la Castellana terminarían doblegando a los 'blues' por 2-0 e iniciaban así una racha que camina ya por los 17 encuentros sin conocer la derrota en su feudo. A ese fortín apelarán de nuevo este domingo los de Chamartín para tratar de sacarse la espina frente al Submarino Amarillo y meterle presión al Girona en la disputada riña que están manteniendo por el liderato.

«Estamos cerca de Navidad, jugamos contra un equipo bien organizado y preparado, pero estamos en un buen momento, los resultados lo demuestran. Tenemos un buen ambiente, buena dinámica y jugadores motivados. Queremos terminar bien este primer tramo de la temporada», reseñó Ancelotti en la previa de un pleito que llega después del tropiezo que sufrió el Real Madrid frente al Betis el pasado fin de semana. Los dos puntos que se dejó en el Benito Villamarín y la posterior victoria del Girona frente al Barça en Montjuic auparon al cuadro catalán al primer puesto, lo que obliga a los blancos a no bajar la guardia en los dos enfrentamientos que les restan en este año 2023.

«Es una primera parte de la temporada que hemos manejado bien a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Lo que va a pasar no lo sé. Tengo confianza en la temporada. Contento por lo que hemos hecho, pero vigilando lo que tenemos que hacer», incidió Carletto en la víspera de un choque para el que recupera a Tchouaméni mes y medio después de que el mediocentro cayese lesionado en el clásico frente al Barça y en el que deberá despejar la incógnita que pende sobre la portería. Lunin se hizo fuerte en ausencia de Kepa y mantuvo su condición de titular frente al Betis, ya con el vasco disponible. Sin embargo, el internacional español fue el elegido el martes ante el Union Berlin en la Champions y pelea por recuperar el terreno perdido. «Lo tengo decidido, pero no he hablado con los dos. Quiero que primero lo sepan ellos por mi boca antes que leerlo en la prensa. Lo bueno es que me hacen dudar por la simple razón de que están bien los dos», desgranó Ancelotti sobre la gran dicotomía que plantea el once que dispondrá para encarar al Villarreal.

El italiano, que sigue teniendo las bajas de Courtois, Militao, Carvajal, Camavinga, Arda Güler y Vinicius, aprovechó que el Real Madrid tenía hechos los deberes en la Champions para dar descanso el martes a varios pretorianos que recuperarán su puesto en la alineación de este domingo como Rüdiger, Mendy o Kroos. Brahim, que solo disputó la recta final frente al Union Berlin, pugna con Joselu, bigoleador en Alemania, por acompañar en la delantera a Rodrygo.

El reencuentro de Valverde y Baena

Por su parte, el Villarreal llega a la cita espoleado por el épico triunfo que logró el jueves en la Europa League frente al Rennes. Una victoria que le ahorrará disputar la ronda de dieciseisavos de final y le mete directamente en octavos. Otro cantar es lo que sucede en la Liga. Los azulejeros solo han sacado cuatro puntos de doce posibles desde la llegada al banquillo de Marcelino. El asturiano redebutó al frente del Villarreal doblegando a Osasuna en la decimocuarta jornada (3-1), pero después no pasó del empate contra el Sevilla (1-1) y sucumbió el pasado fin de semana ante la Real Sociedad (0-3).

El preparador de Villaviciosa tiene ante sí un reto peliagudo para reflotar la nave. El Villarreal ha recibido 29 goles en lo que va de Liga. Solo Granada y Almería han encajado más. Esa sangría explica en buena medida que una plantilla confeccionada para aspirar a estar en la zona aristocrática de Primera se encuentre en mitad de la tabla cuando se aproxima el ecuador del campeonato. Curiosamente, el conjunto groguet presenta mejores registros como visitante (nueve puntos en siete desplazamientos) que como local (siete unidades en nueve encuentros disputados al calor de su afición). También son menos vulnerables lejos de La Cerámica (han recogido 10 goles de las redes fuera de casa) que en su feudo (19 tantos). Por ahí asoma un rayo de esperanza para el Villarreal de cara a un partido marcado por el reencuentro entre Valverde y Baena meses después de aquel puñetazo que el uruguayo le propinó al andaluz en el parking del Santiago Bernabéu.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Brahim y Rodrygo.

Villarreal: Jorgensen, Altimira, Albiol, Cuenca, Pedraza, Ilias Akhomach, Capoue, Parejo, Baena, Gerard Moreno y Sorloth.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.