Jornada 13 Sin Benzema a la caza del liderato en Vallecas El Madrid, que no cuenta con el delantero francés por problemas físicos, necesita pasar página del tropiezo contra el Girona para recuperar el mando en Liga

Penúltima cita para el Real Madrid antes del Mundial de Catar. El conjunto blanco, que parece llegar un tanto falto de gasolina al parón por el gran torneo de selecciones, recuperó la senda del triunfo en el Santiago Bernabéu con una goleada frente a un débil Celtic de Glasgow. Ahora, ya en el contexto de la Liga, necesita repetir triunfo ante el Rayo en Vallecas para recuperar el liderato del campeonato una vez que se quedó sin margen de acción con el tropiezo frente al Girona en Chamartín la jornada pasada.

Las consecuencias del empate contra el conjunto catalán llegan hasta este encuentro, en el que no podrá ser de la partida Toni Kroos por la sanción que conlleva su expulsión en aquel encuentro. Ancelotti recupera a Tchouaméni para ejercer las funciones de mediocentro defensivo y en el caso de que decida dosificar el regreso del francés, maneja también la opción de su compatriota Camavinga.

No cuenta Carletto con Karim Benzema, sin continuidad en las últimas semanas y con la vista puesta en el Mundial, tan importante para el Balón de Oro después de años alejado de la selección francesa por el 'caso Valbuena'. El delantero no tuvo buenas sensaciones en los últimos entrenamientos y en el Madrid no están dispuestos a arriesgar lo más mínimo con una auténtica leyenda del club.

No se fían

Rüdiger, también con molestias físicas, completa el capítulo de bajas madridistas para un partido que se mira con recelo en el cuerpo técnico blanco. No se fían un pelo Ancelotti y compañía de este Rayo de Iraola que vuelve a ser una de las sensaciones del campeonato. Y es que tiene mucho mérito mirar hacia arriba y no hacia abajo con las limitaciones del club de la franja roja en cuanto a la capacidad financiera entre gigantes.

Las dos apuradas victorias merengues ante el Rayo el curso pasado invitan a la prudencia contra un equipo que contará con su once de gala para hacer frente al ogro blanco, que suma 19 victorias en los últimos 20 precedentes entre ambos contendientes. Vuelve tras cumplir sanción por ciclo de amonestaciones el capitán Óscar Trejo, dueño de las esencias en la zona de tres cuartos del ataque franjirrojo. Gran noticia para Iraola, que solo lamenta la baja de Nteka pero tiene entre algodones a Falcao, Andrés Martín y Pozo.